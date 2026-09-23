Googlebook is een compleet nieuwe categorie laptops waarin Android, ChromeOS-technologie en Gemini samenkomen. Google werkt daarvoor samen met onder meer Dell, HP , Acer, ASUS en Lenovo . Qualcomm levert met Snapdragon X Elite bovendien de processor voor een aantal van de eerste modellen.

Daarmee lijkt Googlebook nadrukkelijk meer te willen zijn dan een luxere Chromebook

Wat is een Googlebook?

Google omschrijft Googlebook als een nieuwe categorie premium laptops die vanaf het begin is ontwikkeld voor Gemini Intelligence. Onder de motorkap combineert Google technologie uit twee werelden.

Googlebook is gebouwd op de Android-technologiestack, maar gebruikt tegelijkertijd desktopfundamenten uit ChromeOS. Daardoor kunnen Android-apps rechtstreeks op de laptop draaien, terwijl Google tegelijkertijd een volwaardige desktopomgeving kan aanbieden.

Dat is een behoorlijk belangrijke stap.

Android domineert al jaren de smartphonemarkt, maar op laptops speelt Google een veel kleinere rol. ChromeOS is weliswaar succesvol geworden, maar Chromebooks worden vooral geassocieerd met relatief eenvoudige laptops, onderwijs en werken in de browser.

Met Googlebook mikt Google duidelijk hoger.

Je Android-smartphone wordt onderdeel van je laptop

Een van de belangrijkste onderdelen van Googlebook is de samenwerking met Android-smartphones.

Bij het instellen van een Googlebook kunnen onder andere opgeslagen wachtwoorden, wifi-netwerken, instellingen en berichten vanaf je Android-telefoon worden meegenomen. Daarna blijven beide apparaten nauw met elkaar samenwerken.

Met Continue On kun je bijvoorbeeld op je telefoon aan iets beginnen en vervolgens op de laptop verdergaan. Via de Files-app zijn bestanden en foto's op je smartphone rechtstreeks vanaf de Googlebook toegankelijk.

Interessanter is Cast My Apps. Daarmee kun je apps vanaf je Android-telefoon in een venster op je laptop gebruiken. Je hoeft dus niet voortdurend je telefoon erbij te pakken als je bijvoorbeeld een bericht wilt bekijken of een mobiele app nodig hebt.

Google probeert daarmee iets te bouwen wat Apple al jaren succesvol doet met de combinatie van iPhone en Mac.

Gemini zit overal in Googlebook

De andere belangrijke pijler heet Gemini Intelligence.

Gemini wordt niet alleen als losse chatbot meegeleverd, maar zit veel dieper in het besturingssysteem verwerkt. De AI kan rekening houden met wat er op je scherm gebeurt en op basis daarvan informatie en acties aanbieden.

Een van de opvallendste functies heet Magic Pointer. Door met de cursor te bewegen kan Gemini kijken naar tekst, afbeeldingen en andere informatie die op dat moment zichtbaar is. Vervolgens kun je de AI direct inzetten zonder eerst informatie naar een afzonderlijke chatbot te kopiëren.

Daarnaast introduceert Google Rambler. Die functie is bedoeld om gesproken gedachten om te zetten in bruikbare tekst. Je kunt bijvoorbeeld een onsamenhangende stroom ideeën inspreken, waarna Gemini daar automatisch gestructureerde tekst en actiepunten van maakt.

Rambler ondersteunt bovendien meerdere talen door elkaar.

Zelf widgets en apps maken met AI

Google gaat nog een stap verder met Create My Widget.

Daarmee kunnen gebruikers zonder programmeerkennis hun eigen widgets bouwen door simpelweg aan Gemini uit te leggen wat ze willen. Denk bijvoorbeeld aan een widget die sportuitslagen volgt of aftelt naar een vakantie.

Voor ontwikkelaars en gevorderde gebruikers is er Google Antigravity. Daarmee kunnen gebruikers apps ontwikkelen en rechtstreeks op hun Googlebook draaien.

Googlebook beschikt daarnaast over een volledige Linux-terminalomgeving. Ontwikkelaars kunnen daardoor tools zoals Claude Code en Antigravity CLI gebruiken.

Snapdragon X Elite vormt een belangrijk deel van de basis

Qualcomm speelt een belangrijke rol bij de introductie. Verschillende eerste Googlebooks gebruiken Snapdragon X Elite.

Die ARM-processor kennen we inmiddels van verschillende Windows-laptops. De chip combineert krachtige CPU-cores met een NPU die specifiek bedoeld is voor AI-berekeningen. Juist die combinatie moet bij Googlebook belangrijk worden, omdat een deel van de AI-functionaliteit lokaal kan worden uitgevoerd.

Qualcomm benadrukt daarnaast de energie-efficiëntie van het platform. Dat moet krachtige laptops mogelijk maken die tegelijkertijd een lange accuduur bieden.

Googlebook blijft overigens niet beperkt tot Qualcomm. De eerste generatie bestaat uit vijf modellen van Acer, ASUS, Dell, HP en Lenovo en binnen het assortiment worden zowel Qualcomm- als Intel-processors gebruikt.

Dell maakt een XPS Googlebook

Dell gebruikt meteen een van zijn bekendste laptopnamen voor Googlebook.

De XPS Googlebook combineert het ontwerp van de XPS-serie met Snapdragon X Elite en Gemini Intelligence. Het gaat om een premium 13-inch laptop die specifiek is ontwikkeld rondom de nieuwe software van Google.

Dat Dell zijn XPS-naam hiervoor inzet, is veelzeggend. Googlebook wordt duidelijk niet als goedkoop Chromebook-alternatief gepositioneerd.

HP komt met Googlebook 14

Ook HP kiest voor Snapdragon X Elite. De HP Googlebook 14 krijgt onder meer een 14-inch 3K OLED-touchscreen met een variabele verversingssnelheid tot 120 Hz.

De laptop is slechts 10,91 millimeter dik en HP claimt een accuduur tot 19 uur, al hangt de werkelijke accuduur uiteraard sterk af van het gebruik. Verder zijn er een 5-megapixel IR-camera, vier speakers en ondersteuning voor maximaal twee externe UHD-monitoren.

Opvallend is ook de zogeheten Glowbar. Die kan zelfs wanneer de laptop gesloten is informatie over onder andere de batterij en het opladen weergeven.

Googlebook is dus geen nieuwe naam voor Chromebook

Misschien wel de belangrijkste vraag is wat er nu met de Chromebook gebeurt.

Voorlopig blijft die gewoon bestaan. Googlebook is geen nieuwe naam voor iedere laptop met software van Google. Het wordt juist een afzonderlijke premium categorie.

Dat zie je ook aan de hardware. De eerste Googlebooks beschikken over minimaal 16 GB geheugen en Google kiest voor zaken als hoogwaardige schermen, biometrische beveiliging en krachtige processors. De prijzen beginnen in de Verenigde Staten bij 899 dollar.

Daarmee komen Googlebooks eerder tegenover premium Windows-laptops en de MacBook te staan dan tegenover de goedkope Chromebooks die we al jaren kennen.

Android krijgt eindelijk een serieuze plek op de laptop

Googlebook kan daardoor een veel belangrijkere stap zijn dan alleen de introductie van een paar nieuwe laptops.

Google beschikt met Android over een gigantisch ecosysteem aan apps en apparaten, maar heeft die positie nooit volledig naar de pc weten door te trekken. Googlebook probeert die werelden nu veel nauwer met elkaar te verbinden.

Android-apps draaien native, je smartphone wordt onderdeel van de desktopervaring en Gemini krijgt toegang tot veel meer context dan bij een traditionele losse AI-chatbot. Tegelijkertijd blijft er dankzij de ChromeOS- en Linux-basis ruimte voor serieuzer desktopgebruik.

Google belooft bovendien tot tien jaar software-updates voor Googlebook OS.

De eerste modellen zijn inmiddels vooruit te bestellen. In de Verenigde Staten verschijnen de laptops op 4 oktober in de winkels. Op 5 oktober volgen onder andere het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland. Nederland staat vooralsnog niet tussen de landen die Google voor de eerste verkoopronde noemt.

Daarmee begint Google aan een interessant nieuw hoofdstuk. Na jaren waarin Chromebook vooral de eenvoudige kant van de laptopmarkt bediende, krijgt Android nu een premium laptopplatform met Gemini als middelpunt. De grote vraag wordt of Googlebook uiteindelijk net zo vanzelfsprekend naast een Android-telefoon komt te staan als een MacBook naast een iPhone.