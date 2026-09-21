Dat Leica geweldige producten maakt die jaren meegaan, was al duidelijk, maar na 100 jaar mag een camera van ons best eens met problemen kampen. Dat gold ook voor deze Leica I, die lichtlekkage had. Had, want in een heerlijk rustgevende video wordt het apparaat volledig uit elkaar gehaald om hem in ere te herstellen.

Leica I

De reden dat het toestel licht lekte had alles te maken met de sluiter die poreus was geworden (wat na zoveel jaar dus ook helemaal niet zo gek is). Deze shutter is gemaakt van stof die gerubberiseerd is en dat onderdeel moest worden vervangen om te zorgen dat de camera weer foto's schoot zoals gewenst. In de video zie je dan ook 2,5 uur lang hoe de camera een heleboel liefde krijgt.

Hij wordt schoongemaakt hij wordt uit elkaar gehaald, hij wordt gerepareerd, en de expert maakt het ook nog helemaal af door het geheel ook weer in elkaar te zetten.

Het is tegelijkertijd een feestje voor Leica , dat al veel langer dan 100 jaar oud is: het werd in 1869 opgericht. De Leica I is de allereerste camera van het merk en die werd in 1925 ge:introduceerd. Een heel belangrijk moment, want het zorgde dat de 35 millimeter-standaard wereldwijd werd ingevoerd.

Het is in de video niet heel goed te zien, maar deze camera is werkelijk een plaatje om te zien. Hij ziet er namelijk ook echt uit als een iconische camera uit de oude tijd. Er werden er ook veel gemaakt voor die tijd: tussen 1925 en 1930 werden er maar liefst 57.000 gemaakt, wat erg indrukwekkend is voor die tijd.

Reden genoeg om deze video lekker rustig tijdens werk te laten afspelen, of met je volle aandacht te kijken als je dat 2,5 uur lang aankan. Even een rustig begin van je week. Geniet ervan.