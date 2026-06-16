DJI heeft de Osmo Pocket 4P uitgebracht – een krachtigere versie van de Osmo Pocket 4 die door zijn compactheid de ideale camera voor bijvoorbeeld vloggers moet zijn.

DJI hint al langer naar de komst van de Osmo Pocket 4 Pro, en na de onthulling is hij sinds deze week eindelijk in de verkoop gegaan. Het enige grote nadeel is dat hij vooralsnog alleen in China verkrijgbaar is, maar het is vrij aannemelijk dat hij uiteindelijk ook hier uitkomt.

Kleine krachtpatser

Op het eerste gezicht lijkt de 4P veel op de reguliere Osmo Pocket 4. Net als die camera is er ook hier bijvoorbeeld een roteerbaar touchscreen en een ingebouwde microfoon. Maar de 4P heeft niet één, maar twee camera’s. De ene camera heeft een lekker wijde kijkhoek van 20 millimeter, terwijl de tweede lens een telelens betreft met optische zoom tot 60 millimeter.

Dankzij een nieuwe 3x-zoomlens kun je veel scherper inzoomen. Het gaat daarbij om optische zoom, want je kunt ook tot twaalf keer digitaal inzoomen. Sowieso ogen je opgenomen beelden helderder, want beelden worden minder snel overbelicht door de Lateral Overflow Integration Capacitor.

Filmpjes schiet je in 4K tot 60 beelden per seconde, terwijl je in slow motion in dezelfde resolutie tot 240 beelden per seconde kunt filmen. Natuurlijk kunnen er ook foto’s gemaakt worden, en wel tot 37 megapixels. Tot slot is de camera ook uitgerust met een gimbal om het beeld lekker stabiel te houden.

Nog niet in Nederland

De Osmo Pocket 4P lijkt dus ideaal voor (semi)professionele vloggers die een alles-in-een-oplossing willen hebben om er op uit te trekken en hun filmpjes te schieten. Door de twee camera’s is de 4P geschikt voor meerdere soorten situaties.

Het enige nadeel is dus dat de 4P alleen nog maar in China verkrijgbaar is. We verwachten dat hij uiteindelijk ook wel naar Nederland komt, maar details over een wereldwijde release zijn er nu nog niet.

De Osmo Pocket 4P kost in China omgerekend bijna 485 euro, al is er ook een duurdere versie met extra handigheden voor vloggers, zoals extra batterijen en een lampje. Een eventuele prijs in euro’s zal wel hoger komen te liggen, aangezien de reguliere Pocket 4 hier al rond de 500 euro kost. Maar goed, dat is nu nog toekomstmuziek: eerst maar eens de westerse release afwachten.

Ruzie tussen DJI en Insta360

De komst van de Osmo Pocket 4P legt ook weer de concurrentiestrijd tussen DJI en Insta360 bloot. Zoals we onlangs al schreven zijn de maker van de Osmo Pocket-camera’s en Insta360 verwikkeld in een rechtszaak.

Insta360 bracht onlangs namelijk de Luna Ultra uit, en laat die nou als twee druppels water op de Osmo Pocket 3 lijken – behalve dan dat hier de lenzen naast elkaar in plaats van onder elkaar staan. DJI probeert de verkoop van Insta360’s Luna Ultra dan ook stop te zetten, vooralsnog zonder succes.