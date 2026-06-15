Dat er in cameraland nog wel eens iets wordt gekopieerd, dat weten we maar al te goed. Hoe zit het immers met de Osmo Action van DJI, is dat niet net een GoPro? Nu is het juist DJI dat problemen maakt om een mogelijke kopie: het stelt dat Insta360 zijn Luna Pro en Luna Ultra wel heel veel laat lijken op de Osmo Pocket 3.

Luna Pro vs Osmo Pocket

De vlogcamera’s van DJI zijn razend populair en je ziet dan ook veel professionele vloggers met dit apparaat lopen. Je kunt jezelf zien, er zit een stevige stabilisatie op en je kunt hem makkelijk in je hand houden. Een paar knoppen erop, vrij eenvoudig, zodat je meteen kunt beginnen met filmen. Insta360, bekend van hun 360-cam waarmee je constant alles om je heen kunt filmen en de ‘stok’ vanzelf uit beeld verdwijnt, wil dat publiek ook wel. Nu komt het met de Insta Luna Pro en Luna Ultra en die lijken wel erg op de DJI Osmo Action.

De gimbalcamera’s zouden te veel op elkaar lijken en aangezien DJI er een patent op heeft, besluit het zijn concurrent aan te klagen. Het zijn allebei vlogcamera’s, ze hebben allebei twee lenzen, er is een scherm en daaronder knoppen. Dat vind DJI te veel op elkaar lijken. Het is de vraag of een rechter vindt dat DJI die vorm camera inderdaad als een soort eigen uitvinding mag bestempelen of dat het een algemene, logische manier is om zo’n camera te maken. Insta360 valt onder het moederbedrijf Arashi Vision en dat heeft nu dus een proces aan zijn broek.

Buitenkant en binnenkant

Het is niet alleen het uiterlijk van de camera’s , maar ook de techniek erachter. De tracking bijvoorbeeld, maar ook dat er geen aparte app nodig is: het zijn allemaal zaken waar DJI patenten op zou hebben en Insta360 moet daarom actie ondernemen, stelt DJI. Insta360 heeft nog niet gereageerd op de rechtszaak, maar het zal het er niet mee eens zijn, anders zou het de camera ongetwijfeld niet eens hebben gemaakt.

Het gebeurt vaak dat patentenkwesties in de rechtbank worden uitgevochten. Logisch ook: deze gadget is al gemaakt en al uit, dan wil je niet ineens een stuk minder inkomsten van binnenkrijgen. Tegelijkertijd lijken deze camera’s inderdaad wel heel erg veel op elkaar, dus is het misschien niet eens de vraag hoeveel Insta360 na-aapt, maar meer of het genoeg doet om nog wel uniek te zijn. Aan de andere kant: een gebroken patent is een gebroken patent en daar kan een rechter soms niet omheen.