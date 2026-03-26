De Chinese dronemaker DJI sleept Insta360 voor de rechter om een product dat nog niet eens wereldkundig is gemaakt. Het gaat om een drone die 360 graden kan filmen.

Zes patenten zelfs, waardoor het naar de Shenzhen Intermediate People’s Court is gestapt om dit recht te zetten. Het gaat om tech zoals beeldverwerking, vliegbeheer en het design van de drone. Medewerkers die kort daarvoor nog bij DJI werkten zouden hierin een rol hebben gehad. Volgens de Chinese wet zijn innovaties die iemand binnen een jaar nadat hij ergens weggaat worden gecreëerd legaal nog van de vorige werkgever. DJI staat op het punt om deze drone uit te brengen: het gaat om de DJI Avata 360. Het is de tweede drone die dit soort shots mogelijk maakt: Insta360 was DJI voor met de Antigravity A1. En dat vindt DJI maar niks. Het beticht Insta360 ervan dat het DJI-medewerkers zou hebben ingehuurd om technologie van DJI te lekken. Mogelijk heeft DJI ook wel een poot om op te staan: het heeft namelijk patent op de technologie.

Insta360-oprichter Liu Jingkang heeft al gereageerd op de aantijgingen en stelt dat het bewijs er ligt dat deze ideeën en innovaties binnen Insta360 zijn gemaakt. Het wordt dus nog een interessante zaak, al klinkt het zo op het eerste gezicht alsof DJI niet met zomaar iets komt, als het zowel patenten heeft als een paar exmedewerkers heeft rondlopen bij zijn grootste concurrent. Kortom, het is de hoogste tijd dat een rechter de zaak van alle kanten bekijkt.