Op 18 november bereikt Voyager 1 een afstand van 25,902 miljard kilometer van de aarde, precies één lichtdag. De sonde vertrok op 5 september 1977; contact houden vraagt op die afstand vooral om geduld.

Daarmee wordt Voyager 1 woensdag het eerste door mensen gemaakte object dat ooit een lichtdag van de aarde verwijderd is. NASA en het Jet Propulsion Laboratory (JPL) beheren de missie; de sonde reist al sinds augustus 2012 door de interstellaire ruimte. Voor Voyager 1 zelf verandert er bij die grens niets: het is een mijlpaal op onze meetlat.

Wat betekent een lichtdag voor het contact?

Een radiosignaal reist met de lichtsnelheid. Zodra Voyager 1 woensdag de grens passeert, duurt het ongeveer 24 uur voordat een bericht vanaf de aarde de sonde bereikt. Stuurt Voyager 1 daarna direct een antwoord terug, dan is dat signaal opnieuw een volle dag onderweg. Tussen een opdracht en een reactie zitten dus minstens twee lange reizen door de ruimte.

Een lichtdag is de afstand die licht in 24 uur aflegt. Het precieze moment waarop Voyager 1 die afstand bereikt, valt volgens NASA op 18 november 2026 om 02:16:07 uur PST, de tijdzone van Californië. De afstand is dan ook 16,094 miljard mijl

Voyager 2 vertrok eerder, Voyager 1 vloog verder

Zusterschip Voyager 2 ging als eerste op reis. Dat vertrok op 20 augustus 1977, twee weken voor Voyager 1. Die laatste steeg op vanaf Cape Canaveral in Florida, aan boord van een Titan IIIE/Centaur-raket. Bijna een halve eeuw later zijn de twee sondes nog altijd een vast duo in het verhaal van de ruimtereis, al haalt Voyager 1 nu deze afstandsgrens als eerste.

Voyager 1 liet in augustus 2012 de heliosfeer achter zich. Dat is de grote bel rond ons zonnestelsel die wordt gevormd door de zonnewind, een stroom deeltjes van de zon. Buiten die bel begon voor de sonde de reis door de interstellaire ruimte. De mijlpaal van woensdag valt 49 jaar en ruim twee maanden na de lancering. Voor een missie die in de jaren zeventig begon, is vooral het contact met de aarde inmiddels een kwestie van geduld.

Een werkende sonde, zo ver weg

Dat Voyager 1 deze afstand haalt terwijl de sonde nog werkt, maakt indruk op Bill Kurth. Hij is onderzoekswetenschapper aan de University of Iowa en maakt al sinds 1974 deel uit van het wetenschappelijke team van Voyager. Hij was dus al bij de missie betrokken voordat een van beide ruimtevaartuigen de aarde verliet.

“Een werkend ruimtevaartuig tot op een lichtdag afstand brengen, is een prestatie van formaat”, zegt Bill Kurth.

De afstand groeit bovendien door. Voyager 1 reist met ongeveer 61.000 km/u door de interstellaire ruimte. Voor berichten naar en van de sonde betekent dat dat de wachttijd na woensdag verder oploopt. Een lichtdag is zo één moment waarop de afstand zich bijzonder eenvoudig laat uitdrukken.

De stroom bepaalt hoe lang de missie doorgaat

Volgens NASA, aangehaald door ScienceDaily in november 2026, kampt de inmiddels bijna vijftig jaar oude Voyager 1, gelanceerd op 5 september 1977, met een afnemende stroomvoorziening en onverklaarde technische problemen . De sonde blijft gegevens verzamelen zolang de overgebleven systemen dat aankunnen. De volgende stap hangt af van hoelang het ruimtevaartuig kan blijven werken.

Een bericht naar Voyager 1 blijft voorlopig nog mogelijk, alleen krijg je op zo’n afstand nooit snel antwoord. Vanuit het Jet Propulsion Laboratory (JPL) bij Caltech in Californië beheert NASA de missie, terwijl Voyager 1 verder de interstellaire ruimte in reist.