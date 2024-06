NASA’s ruimtesonde Voyager 1 verricht een klein wonder

NASA heeft met zijn Voyager 1-sonde iets uitgehaald wat een klein wonder genoemd mag worden. Nadat het apparaat in 2022 wat vreemde communicatie stuurde, was het het afgelopen jaar zelfs bijna helemaal stil vanuit de ruimtesonde. Vijf maanden lang hoorden we niets, maar inmiddels is de communicatie met deze ruimtesonde weer helemaal op orde. Waarom dat zo miraculeus is, heeft onder andere te maken met het feit dat deze ruimtesonde al ruim dan 45 jaar in werking is en bovendien ongeveer 24 miljard kilometer (!) bij ons vandaan is. En met wat knappe koppen bij NASA.

Voyager 1

Het was geen goddelijke interventie, voor zover we weten ook niet het werk van marsmannetjes: de ruimtesonde Voyager 1 geeft weer gewoon berichten door zoals hij dat hoort te doen. De ruimtesonde had uitval van een wetenschappelijk instrument, waardoor de communicatie bijna helemaal werd stilgelegd. Vanaf een afstand wisten de experts hier op aarde te ontdekken dat er een chip was een beschadiging had opgelopen en daardoor niet meer functioneerde. Reden voor NASA om de code op die chip naar andere posities binnen het systeem te verplaatsen.

Finally feeling more like me.

Still can't believe the work my team is doing from 15 billion miles (24 billion km) away… – V1 https://t.co/2sUqm4kvKW — NASA Voyager (@NASAVoyager) June 13, 2024

Het duurde echter wel even: voordat je een nieuwe programmering hebt verstuurd en het apparaat het ook nog heeft ontvangen op zo[ n grote afstand, heb je geduld nodig. De sonde kreeg zijn updates steeds 22,5 uur later, waarbij de mensen op aarde ook weer 22,5 uur moesten wachten om te horen of het goed was gearriveerd en werkte. Dat bleek gelukkig het geval. Er zijn in totaal vier wetenschappelijke tools die hierbij komen kijken en ze werken allemaal weer, met de nieuwe code.

Heliosfeer

Alles wat NASA nu nog moet doen is interne klokken weer ‘gelijk’ zetten en Voyager 1 kan weer gewoon aan de slag zoals we dat gewend zijn. Samen met zijn zus Voyager 2 zijn ze als enige ruimtevaartuigen buiten de heliosfeer. Communicatie met deze apparaten is dus zeer waardevol: geen enkel ander gereedschap in de ruimte kan ons van dit soort updates voorzien over deze verre verte, beter bekend als de interstellaire ruimte.

Het afgelopen half jaar werd er echt even gedacht dat Voyager 1 verloren was. De probe gaf geen teken meer van leven nadat het Flight Data Subsystem ermee ophield. Nu is dat opgelost en kunnen er dus weer allerlei wetenschappelijke wetenswaardigheden worden gedeeld.