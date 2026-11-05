Je koptelefoon klinkt nog prima en je telefoon kan eigenlijk nog jaren mee. Alleen de accu raakt steeds sneller leeg. De Amsterdamse startup Liion Power wil die slijtage afremmen met Leo: een compact apparaatje dat je tussen je oplader en je elektronica aansluit. Na onderscheidingen op CES en IFA komt de batterijbeschermer nu breder beschikbaar in Nederland.

Liion Power lanceert Leo bij 123accu.nl en maakt het apparaat via distributeur Micromedia ook verkrijgbaar bij MediaMarkt.nl en bol . De adviesprijs bedraagt 99 euro. Daarmee zet het Nederlandse bedrijf een volgende stap met een product dat een alledaagse gewoonte aanpakt: het opladen van onze elektronica.

Een telefoon, speaker of koptelefoon belandt vaak aan de lader zodra het uitkomt. Vervolgens blijft het apparaat daar gerust de hele nacht liggen. Leo moet het laadproces automatisch bijsturen, zodat gebruikers minder zelf hoeven na te denken over batterijbescherming.

Slimmer laden met je bestaande oplader

Leo werkt met je bestaande USB-oplader. Je sluit het apparaatje aan tussen de lader en het apparaat dat je wilt opladen. Vervolgens past het de laadsnelheid aan en onderbreekt het waar nodig het laden. In de standaardmodus stopt Leo volgens Liion Power bij ongeveer 90 procent. Tijdens nachtelijk opladen gebruikt het daarnaast laadpauzes, zodat de batterij minder lang op een hoog laadniveau blijft staan.

Het idee is dat je elektronica gewoon kunt aansluiten en Leo het laadproces laat regelen. Voor de basisfuncties heb je geen app nodig. Wil je voor een lange werkdag of reis toch tot 100 procent opladen, dan kun je met een knop overschakelen naar de zogeheten Ghost Mode. Je hoeft Leo daarvoor niet los te koppelen.

De batterijbeschermer is volgens de fabrikant geschikt voor uiteenlopende apparaten die via USB laden. Denk aan draadloze oordopjes, koptelefoons, speakers, powerbanks en telefoons. Leo heeft USB-C-aansluitingen en ondersteunt met passende kabels ook apparaten met Lightning of Micro-USB. Het maximale ondersteunde laadvermogen bedraagt 100 watt.

Wat betekent een langere batterijlevensduur?

Volgens Liion Power kan Leo de levensduur van batterijen met maximaal 50 procent verlengen. Daarmee bedoelt het bedrijf dat een accu langer bruikbaar blijft voordat slijtage een probleem wordt. Je telefoon gaat dus niet ineens anderhalf keer zo lang mee op één lading. De belofte draait om het langer behouden van de batterijcapaciteit.

Die maximale verbetering is geen vaste uitkomst voor ieder apparaat. Het laadgedrag, het gebruik en de elektronica zelf bepalen hoeveel voordeel er mogelijk te behalen valt. Bovendien lever je bij een laadlimiet van ongeveer 90 procent bewust een stukje van je beschikbare gebruiksduur in. Wie dagelijks ruim voldoende accucapaciteit overhoudt, zal dat anders afwegen dan iemand die regelmatig met een bijna lege telefoon thuiskomt.

Leo maakt die keuze omkeerbaar: voor dagelijks gebruik kun je de laadbescherming zijn werk laten doen, terwijl je voor een lange dag alsnog volledig oplaadt.

Van een natuurkundeonderzoek naar CES en IFA

Liion Power ontstond uit het afstudeeronderzoek van oprichter Jardo Stammeshaus aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Wat in 2020 begon als onderzoek naar batterijdegradatie, groeide een jaar later uit tot een onderneming. Inmiddels heeft het bedrijf met Leo zowel crowdfunding als internationale onderscheidingen achter de rug.

In 2025 ontving Liion Power een CES Innovation Award in de categorie Energy & Power. In 2026 volgde op IFA in Berlijn een Innovation Award in de categorie ‘Best in Sustainability’, meldt het bedrijf. Met de Nederlandse retaillancering wil de startup de technologie nu bij een groter publiek onder de aandacht brengen.

De samenwerking met 123accu past bij het doel om apparaten langer bruikbaar te houden. Een vervangende accu kan versleten elektronica weer nieuw leven geven; Liion Power probeert juist het moment waarop die vervanging nodig is uit te stellen.

Batterijbescherming als standaardfunctie

De ambities van Liion Power gaan verder dan een losse accessoire. Het bedrijf ontwikkelt ook LiionIQ, software waarmee fabrikanten de laadtechnologie rechtstreeks in hun eigen apparaten kunnen verwerken. In 2026 haalde de startup naar eigen zeggen ruim 800.000 euro op bij 437 investeerders via Invesdor, onder meer voor de ontwikkeling van die software.

De technische leiding ligt bij Andrew Appleby, die eerder onder andere bij Sony werkte en betrokken was bij Fairphone. Met LiionIQ wil het team batterijbescherming een vast onderdeel van consumentenelektronica maken. Gebruikers zouden dan geen extra apparaatje meer hoeven aan te sluiten om van de technologie te profiteren.

Voorlopig is Leo de tastbare uitvoering van dat idee. Het richt zich op de apparaten die al in huis liggen en waarvan je de accu niet zomaar vervangt. Juist bij een goed werkende koptelefoon, speaker of set oordopjes kan een langer bruikbare batterij het verschil maken tussen blijven gebruiken en iets nieuws kopen.