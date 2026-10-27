Zonne-energie blijft voor veel Nederlandse huishoudens een aantrekkelijke investering, maar alleen als die zich ook aantoonbaar terugbetaalt. Dat blijkt uit nieuw onderzoek dat Arlington Research in opdracht van Zendure uitvoerde. Van de consumenten die nog geen zonnepanelen hebben, zegt 73 procent zeer of buitengewoon geïnteresseerd te zijn in de aanschaf ervan in de komende twaalf maanden. Toch blijft er een flinke kloof bestaan tussen interesse en daadwerkelijke aankoop, zeker als het om thuisbatterijen gaat. Hoge aanschafkosten, twijfels over het rendement en een onoverzichtelijk aanbod houden veel huishoudens tegen.

De timing van dit onderzoek is niet toevallig. Op 1 januari 2027 stopt de salderingsregeling, waarmee Nederlanders met zonnepanelen jarenlang de stroom die ze teruglevered aan het net één-op-één konden wegstrepen tegen hun eigen verbruik. Zonder die regeling wordt het financieel veel interessanter om zelf opgewekte zonnestroom ook zelf te gebruiken, in plaats van die tegen een lage vergoeding aan het net terug te leveren. Juist daarom kijken steeds meer huishoudens naar opslag en slim energiebeheer.

Besparen weegt zwaarder dan het klimaat

Wat het onderzoek vooral duidelijk maakt, is dat de portemonnee leidend is. Van de ondervraagden geeft 58 procent aan dat zij bij milieubewuste keuzes zowel willen besparen als iets goeds voor de planeet willen doen. Nog eens 32 procent wordt vooral gedreven door de mogelijkheid om op de langere termijn geld te besparen. Duurzaamheid is dus zelden het enige argument, maar eerder een prettige bijkomstigheid van een investering die financieel moet kloppen.

Dat beeld wordt nog sterker bij de thuisbatterij . Het verlagen van de maandelijkse energierekening staat voor 57 procent van de potentiële kopers bovenaan als reden om er een aan te schaffen. Daarna volgen meer onafhankelijkheid van het energienet (38 procent), de beschikbaarheid van noodstroom (28 procent) en het verkleinen van de eigen CO₂-voetafdruk (27 procent). Het klimaatargument eindigt daarmee op de laatste plek van de vier belangrijkste motivaties.

Prijs en onzekerheid remmen de aankoop

Hoe groot de belangstelling ook is, er zijn nog genoeg drempels die consumenten ervan weerhouden om de stap daadwerkelijk te zetten. De belangrijkste is de prijs: 47 procent van de potentiële kopers noemt de hoge aanschafkosten als obstakel voor een thuisbatterij. Daarnaast twijfelt 29 procent over het rendement op de investering, een begrijpelijke zorg nu de terugverdientijd van een batterij sterk afhangt van het eigen verbruiksprofiel, de energieprijzen en het type contract.

Ook het aanbod zelf zorgt voor verwarring. 22 procent vindt het lastig om uit het groeiende aantal producten de juiste oplossing te kiezen. Voor 20 procent zijn de regels, vergunningen en administratieve verplichtingen onduidelijk, en eveneens 20 procent zegt niet over voldoende heldere en betrouwbare informatie te beschikken. Tot slot vindt 15 procent de installatie en ingebruikname te ingewikkeld. Samen schetsen die cijfers het beeld van een markt die snel groeit, maar waarin de consument nog niet altijd weet waar hij aan toe is.

De installateur heeft het laatste woord

Prijs is bovendien niet de enige factor die de doorslag geeft. Nederlandse consumenten hechten veel waarde aan deskundigheid en veiligheid wanneer ze een energieoplossing in huis halen. Voor 43 procent is de professionaliteit en kwaliteit van de installatie en ondersteuning essentieel. 42 procent noemt veiligheidscertificeringen en een lange garantietermijn als belangrijke voorwaarden. De totale aanschafprijs en de mogelijkheid om flexibel te betalen volgen pas daarna, met 35 procent.

Opvallend is hoe groot de rol van professionals is bij de uiteindelijke productkeuze. Installateurs en elektriciens hebben volgens 39 procent van de ondervraagden de meeste invloed op hun beslissing. Daarmee scoren zij ruim twee keer zo hoog als vrienden of buren die zelf al een vergelijkbaar product hebben (17 procent). Voor fabrikanten betekent dat dat een goed netwerk van installateurs minstens zo belangrijk is als een scherpe prijs of een slimme marketingcampagne.

De Nederlandse markt gaat een nieuwe fase in. Consumenten zijn duidelijk geïnteresseerd in zonne-energie en energieopslag, maar willen wel weten dat hun investering financieel zinvol is en dat ze kunnen vertrouwen op zowel de technologie als de mensen die hen daarbij helpen,” zegt Liu. “Nu de energiemarkt verandert, ligt er voor onze sector een belangrijke taak. We moeten niet alleen slimmere technologie ontwikkelen, maar ook helder maken wat die technologie oplevert, zorgen voor goede professionele ondersteuning en huishoudens het vertrouwen geven om voor de lange termijn te investeren.” Volgens Bryan Liu , CEO van Zendure, laat het onderzoek zien dat de markt een nieuwe fase ingaat. “” zegt Liu. “.”

Van zelf opwekken naar slim gebruiken

Met het einde van de salderingsregeling verschuift de vraag voor huishoudens van hoeveel stroom ze opwekken naar wanneer en hoe ze die stroom gebruiken. Dat is ook terug te zien in de cijfers: 58 procent van de Nederlanders zegt zeer of buitengewoon geïnteresseerd te zijn in slimme energiesystemen die het laden van een thuisbatterij en het energieverbruik automatisch afstemmen op dynamische energietarieven.

Die interesse past bij een bredere ontwikkeling op de Nederlandse energiemarkt. Steeds meer huishoudens stappen over op een dynamisch contract, waarbij de stroomprijs per uur verschilt. In combinatie met een thuisbatterij kan dat aantrekkelijk zijn: zonnestroom opslaan wanneer de zon schijnt, of goedkope netstroom laden op momenten dat het aanbod groot is, en die energie gebruiken wanneer de prijs juist hoog ligt. Zendure speelt daar zelf op in met zijn SolarFlow-systeem, dat modulaire opslag combineert met een energiemanagementsysteem dat met behulp van AI verbruik, zonneproductie, weersverwachtingen en stroomtarieven analyseert en energiestromen automatisch aanstuurt.

De uitdaging voor de sector ligt daarmee vooral in uitleg en vertrouwen. De technologie is er, de interesse ook, en met het verdwijnen van salderen neemt de financiële noodzaak om slimmer met zonnestroom om te gaan alleen maar toe. Maar zolang bijna de helft van de potentiële kopers de batterij te duur vindt en bijna een derde twijfelt of de investering zich terugverdient, zal de doorbraak afhangen van heldere rekenvoorbeelden, betrouwbare garanties en installateurs die consumenten met vertrouwen door die keuze heen helpen.