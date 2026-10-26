



De New Glenn stuurt de Blue Moon Mark 2 de lucht in waar het de boel naar de maan duwt. Alleen is nieuw dat het Centaur V-stuk wordt uitgebreid. Zo kan Orion de lage baan rondom de maan bereiken. Orion had eerst niet de mogelijkheid om van aarde zo ver te komen en weer terug te keren, maar dat verandert nu.





Het veranderde plan komt voort uit gesprekken die NASA met zijn partners heeft gehad. Het besef kwam dat als Orion van zichzelf dichterbij kon komen, het voor iedereen veel makkelijker is. Nog steeds is het plan om de Artemis III-missie tegen de zomer van 2027 te laten vertrekken.Hierbij moeten Blue Moon en Starship nabij de aarde koppelen met de astronauten. Daarnaast ligt NASA nog steeds op koers voor een lancering in 2028 van Artemis IV, waarbij voor het eerst weer mensen op de maan worden gezet.

Blue Origin moet er wat haast achter gaan zetten om alles voor elkaar te krijgen, maar het heeft ervoor gezorgd dat er niet meer tussendoor getankt hoeft te worden dus dat is positief. Er wordt waarschijnlijk een extra stuk aan de New Glenn waardoor hij 3 trappen heeft. Het is gebaseerd op de Blue Moon Mark 1-lander.