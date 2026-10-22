Anthropic introduceert Claude Duet , een proactieve AI-agent die zelfstandig je werk bijhoudt, taken uitvoert en alleen aanklopt wanneer jouw aandacht nodig is. Daarmee verandert Claude langzaam van een chatbot in een digitale collega.

De meeste AI-assistenten zijn op dit moment nog behoorlijk afwachtend. Je opent een app , schrijft een prompt en hoopt vervolgens dat het antwoord bruikbaar is. Zonder opdracht gebeurt er helemaal niets. Met Claude Duet wil Anthropic dat principe omdraaien. Deze nieuwe AI-agent wacht niet tot jij aan het werk gaat, maar houdt zelf in de gaten wat er moet gebeuren.

Claude Duet kan iedere ochtend een overzicht maken van de belangrijkte berichten, afspraken, deadlines en lopende projecten. Vervolgens blijft de AI op de achtergrond werken. Alleen wanneer een beslissing of goedkeuring nodig is, krijg je een melding. Anthropic richt zich daarmee vooral op professionals en kleine ondernemers die meer taken hebben dan ze zelf kunnen bijhouden.

Een AI-assistent die zelf het initiatief neemt

Claude Duet maakt gebruik van het geheugen, de vaardigheden en gekoppelde apps uit je bestaande Claude-account. Daardoor weet de assistent welke projecten lopen, met wie je samenwerkt en welke informatie eerder is besproken. Dat vormt de basis voor een dagelijkse briefing.

Daarna blijft Duet gedurende de dag aangesloten op bijvoorbeeld je mailbox, agenda, boekhouding en CRM-systeem. De AI kan gemiste e-mails en Slack-berichten opsporen, conceptantwoorden schrijven, onbetaalde facturen vinden en betalingsherinneringen voorbereiden. Ook kan Duet afspraken plannen, overeenkomsten klaarmaken en een presentatie of dashboard bouwen.

Het grote verschil met de normale Claude-app is dat je de AI daarvoor niet voortdurend afzonderlijke opdrachten hoeft te geven. Duet controleert de gekoppelde diensten om de paar uur en probeert zelf te bepalen wat belangrijk is. Je kunt bovendien instellen waarover je wel of juist geen meldingen wilt ontvangen.

Claude Duet blijft werken wanneer jij vertrekt

De AI-agent werkt in een eigen virtuele computer in de cloud. Daardoor hoeft je laptop niet aan te blijven staan. Je kunt via een kort bericht een opdracht geven en vervolgens de app sluiten. Claude Duet zoekt zelf uit welke hulpmiddelen en applicaties nodig zijn en laat het weten wanneer het werk klaarstaat.

Volgens Anthropic kunnen dat eenvoudige taken zijn, zoals het plannen van een vergadering. Duet is echter ook ontworpen voor grotere projecten. De agent kan bijvoorbeeld gegevens uit verschillende bedrijfssystemen verzamelen en daarmee een financieel model, verkoopprognose of dagelijks dashboard bouwen. Ook het maken van prototypes en webapps behoort tot de mogelijkheden.

Het wordt daardoor steeds minder belangrijk hoe goed iemand een uitgebreide prompt kan schrijven. Een bericht als ‘bouw een overzicht waarmee ik iedere ochtend kan zien hoe het bedrijf ervoor staat’ moet volgens Anthropic voldoende zijn. Claude zoekt vervolgens zelf de benodigde informatie bij elkaar.

Koppelingen met meer dan 6.000 apps

Claude Duet kan overweg met meer dan 6.000 connectors en plugins uit de Claude Marketplace. Daaronder bevinden zich bekende diensten als Gmail, Google Agenda, Slack, Microsoft 365, Google Drive, Notion, HubSpot, Shopify, Stripe, Canva, DocuSign en QuickBooks.

Daarmee kan Duet behoorlijk diep in de dagelijkse bedrijfsvoering duiken. De AI kan bijvoorbeeld gegevens uit een kassasysteem, webshop, klantenservice, salarisadministratie en bankomgeving combineren. Vervolgens kan de agent afwijkingen signaleren of een overzicht maken van problemen die aandacht nodig hebben. Anthropic geeft onder meer het voorbeeld van een ondernemer met meerdere horecazaken. Claude Duet kan dan zien dat het aantal verkeerde bezorgingen op één locatie opvallend snel stijgt. De assistent kan vervolgens onderzoeken waar de klachten vandaan komen en mogelijke oplossingen voorstellen.

Ook online aankopen behoren tot de mogelijkheden. Claude Duet kan zakelijke producten afrekenen via Link, de digitale wallet van Stripe, of via Shop Pay van Shopify. De gebruiker moet de aankoop wel eerst bevestigen. Binnenkort moet de agent daarnaast kunnen inloggen met gegevens die in 1Password zijn opgeslagen.

Belangrijke acties vereisen toestemming

Een proactieve AI-agent die toegang heeft tot e-mail, agenda’s, bedrijfsdocumenten en betaalgegevens levert onvermijdelijk veiligheidsvragen op. Anthropic benadrukt daarom dat Claude Duet niet zomaar alles zelfstandig mag uitvoeren. De assistent kan berichten lezen, antwoorden voorbereiden en documenten samenstellen. Voordat Duet een e-mail verstuurt, een betaling uitvoert, een document ondertekent of gegevens verwijdert, verschijnt eerst een duidelijk goedkeuringsverzoek. De gebruiker ziet wat de agent van plan is en moet daar expliciet toestemming voor geven.

Bepaalde handelingen blijven volledig verboden. Claude Duet mag bijvoorbeeld geen aandelen verhandelen of zelfstandig geld tussen bankrekeningen verplaatsen, ook niet wanneer een gebruiker daarvoor toestemming geeft. Volgens Anthropic krijgt de AI bovendien geen directe toegang tot wachtwoorden en inlogtokens. Een apart veiligheidssysteem moet voorkomen dat gevoelige gegevens op de verkeerde plek terechtkomen. Informatie zoals creditcardnummers en identiteitsgegevens mag de agent niet delen. Medische en financiële informatie kan alleen worden verstuurd wanneer de gebruiker daar uitdrukkelijk opdracht toe geeft.

Prompt injection blijft een risico

Anthropic zegt Claude Duet uitgebreid te hebben getest op misbruik, datalekken en zogenaamde prompt-injectionaanvallen. Daarbij verstoppen aanvallers instructies in bijvoorbeeld een e-mail, document of website. Een AI-agent zou die tekst vervolgens als opdracht kunnen interpreteren. Dat risico wordt groter naarmate AI-assistenten toegang krijgen tot meer apps en zelfstandig meer handelingen uitvoeren. Claude Duet leest immers niet alleen informatie, maar kan op basis daarvan ook vervolgacties voorbereiden.

Anthropic gebruikt daarom aparte controles die iedere mogelijke actie beoordelen. Ook heeft het bedrijf eigen beveiligingsteams en een externe partij laten zoeken naar kwetsbaarheden. Toch is het onmogelijk om tijdens deze eerste testfase te garanderen dat een agent nooit een verkeerde conclusie trekt of een verborgen instructie volgt.

Nog geen digitale collega zonder fouten

Anthropic noemt Claude Duet nadrukkelijk een research preview. De assistent kan de strekking van een bericht verkeerd begrijpen of een onbelangrijke taak als urgent bestempelen. Andersom kan de AI ook iets belangrijks missen wanneer het tussen twee controles binnenkomt. Daarnaast telt het werk van Duet mee voor de normale gebruikslimieten van Claude. Dat geldt niet alleen voor taken die je bewust aan de agent geeft. Ook de controles die op de achtergrond worden uitgevoerd, kosten capaciteit. Een uitgebreid dashboard, financieel model of presentatie kan bovendien meerdere modelrondes vereisen.

Gebruikers zullen dus nog niet blind op Claude Duet kunnen vertrouwen. De assistent kan werk uit handen nemen, maar blijft voorlopig een systeem dat gecontroleerd moet worden. Juist omdat Duet toegang krijgt tot veel gevoelige bedrijfsinformatie, kan een fout grotere gevolgen hebben dan een verkeerd antwoord in een gewone chatbot.

Van chatbot naar digitale collega

Claude Duet laat vooral zien hoe snel de rol van AI-assistenten verandert. Tot nu toe gebruikten we generatieve AI meestal als een slimme zoekmachine of tekstgenerator. Je stelde een vraag en kreeg een antwoord. De volgende generatie wacht niet meer tot je iets vraagt. Een agent als Claude Duet volgt projecten, combineert informatie uit verschillende systemen en bepaalt zelf wanneer er iets moet gebeuren. De mens verschuift daardoor van uitvoerder naar controleur. Je doet minder zelf, maar moet wel beoordelen of de acties van de AI verstandig zijn.

Dat klinkt aantrekkelijk voor iedereen die dagelijks wordt overspoeld door e-mails, afspraken en administratieve taken. Tegelijkertijd geef je een AI-bedrijf vergaande toegang tot je werk en bedrijfsvoering. De kwaliteit van de beveiliging, het beoordelingsvermogen van het model en de manier waarop gegevens worden verwerkt, worden daardoor minstens zo belangrijk als de mogelijkheden van de assistent zelf.

Voorlopig alleen beschikbaar in de Verenigde Staten

Claude Duet draait op Claude Opus 5.5 en is beschikbaar als losse app voor iOS en Android . Op een computer is de assistent via Claude.ai te gebruiken. De research preview begint met een wachtlijst voor Amerikaanse abonnees met een Pro- of Max-abonnement. Team- en Enterprise-klanten kunnen voorlopig nog niet deelnemen.

Wanneer Claude Duet in Nederland en België beschikbaar komt, heeft Anthropic niet bekendgemaakt. Het is ook nog onduidelijk of de dienst later een apart prijskaartje krijgt. Eén ding is wel duidelijk: de tijd waarin een AI-assistent rustig wachtte tot jij een prompt schreef, loopt op zijn einde. Claude Duet wil al aan het werk zijn voordat jij je eerste kop koffie hebt ingeschonken.