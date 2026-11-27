Starmind: het klinkt als de schurk uit een animatiefilm, maar het is het grote plan van Elon Musk. Of eigenlijk van SpaceX. Er worden Starlink-satellieten gebruikt om internet te leveren, maar Starmind-satellieten moeten straks zorgen voor rekenkracht. Het is het plan om datacenters in de ruimte te plaatsen die dan de rekenkracht voor AI kunnen verzorgen.

SpaceX Starmind

SpaceX heeft nu officieel toestemming om 1 miljoen satellieten te lanceren om datacenters in de ruimte te bouwen. Laat dat even bezinken: 1 miljoen satellieten. We schrijven al regelmatig hoe vol de ruimte raakt met al die satellieten (en hoe we inmiddels zelfs omsingeld worden door wapens ), maar daar komt dus nog lang geen eind aan. Als we nu al dachten dat er veel satellieten om ons heen zijn: het is pas het begin.

Aan de andere kant is het wel iets wat in het straatje van SpaceX past: het heeft al een groot satellietnetwerk opgezet, dus dat er nu andere soorten satellieten bijkomt lijkt voor SpaceX heel geschikt. Wel is het voor andere dingen waarschijnlijk een probleem. Denk bijvoorbeeld aan alle lanceringen die moeten plaatsvinden en de druk die die leggen op het milieu.

De uitstoot van alleen deze 1 miljoen satellieten in de baan rond de aarde brengen zou al kunnen zorgen voor een probleem met de ozonlaag en de luchtkwaliteit. Het zou de uitstoot door lanceringen 70 tot 150 keer verhogen. De FCC, de Amerikaanse waakhond die de toestemming heeft gegeven, boeit dat niet: het zegt dat dit soort dingen buiten haar mandaat vallen en daarmee lijkt de kous af.

Ruimtepuin

De satellieten zijn ook nog eens gigantisch, want met hun spanwijdte van 75 meter zal er ook wel eens wat botsen en dat zorgt meteen weer voor ruimtepuin. Op dit moment zweven er 231 miljoen stukken ruimtepuin tussen de 1 millimeter en 10 centimeter in een baan om de aarde. Dat wordt alleen maar meer, het gaat alleen maar sneller en het wordt dan steeds gevaarlijker om van aarde te vertrekken naar de ruimte. Volgens SpaceX zou het veroorzaken van nieuw ruimtepuin binnen de perken blijven omdat de satellieten voortstuwing aan boord hebben die manoeuvres mogelijk maakt om botsingen te vermijden. Ook zouden de satellieten bij terugkeer in de dampkring volledig verbranden.

Het is de vraag of dat allemaal ook zo werkt op het moment dat er zo ontiegelijk veel satellieten worden geplaatst. Om nog maar te zwijgen over hoe de hemel er vanaf de aarde uit zal komen te zien. Astronomen hebben nu al moeite om geen satellietschijnsels op hun wetenschappelijke foto’s te hebben. De Starmind-satellieten zouden zich in "zon-synchrone" baan bevinden en altijd licht opvangen, wat betekent dat die vervuiling toeneemt.

Schrale troost

Een schrale troost voor de tegenstanders van het plan: Het zou voor SpaceX onmogelijk zijn om 1 miljoen satellieten tegelijkertijd te lanceren. Het kan er maximaal 143 per keer vervoeren, althans: dat is het record tot nu toe. Dit zijn grotere satellieten, want de spanwijdte van een gemiddelde Starlink-satelliet is 60 meter. De eerste Starmind-satelliet moet uiterlijk in november 2033 in de baan rond de aarde worden gebracht. We zullen zien wanneer dat debuut volgt.