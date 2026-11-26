Vanaf 1 januari 2027 kun je zonnestroom niet meer salderen. Een thuisbatterij lijkt dan een slimme uitweg, maar Milieu Centraal noemt die voor de meeste huishoudens een risicovolle investering. Ook met een dynamisch contract is winst niet vanzelfsprekend.

De Consumentenbond onderzocht in september 2026 zeven populaire stekkerbatterijen, maar gaf geen Testoordeel omdat de markt nog sterk in beweging is. Ondertussen kost een reguliere thuisbatterij van zo'n 6 kWh al snel 4.000 tot 5.000 euro. Of je dat bedrag terugverdient, hangt onder meer af van je stroomverbruik, je zonnepanelen en de elektriciteitsprijs.

Bij het bewaren van zonnestroom gaat energie verloren

De Eerste Kamer koos op 17 december 2024 met een ruime meerderheid voor een harde einddatum. De salderingsregeling wordt niet geleidelijk afgebouwd: vanaf 1 januari 2027 wordt de stroom die je teruglevert niet meer weggestreept tegen stroom die je later van het net haalt.

Een batterij bewaart je zonnestroom, maar verliest onderweg energie

Een thuisbatterij bewaart stroom die je panelen overdag opwekken, zodat je die later kunt gebruiken. Bij het laden en ontladen wordt stroom omgezet van wisselstroom naar gelijkstroom en weer terug. Daarbij gaat volgens energieleverancier Vattenfall gemiddeld 25 procent van de energie verloren. Daardoor blijft volgens Vattenfall ongeveer 75 procent van de opgeslagen energie over voor gebruik.

Maakt een dynamisch contract de rekensom beter?

Bij een dynamisch contract verandert de stroomprijs per uur. Een energiemanagementsysteem kan de batterij op die prijzen laten reageren, maar volgens aanbieders ontstaat pas voordeel als het verschil tussen goedkope en dure uren groot genoeg is. Alleen de piek- en dalprijzen naast elkaar leggen, levert nog geen betrouwbare berekening op.

De gebruiksduur maakt die berekening extra lastig. CE Delft schatte dat een thuisbatterij minstens 15 jaar nodig heeft om zich terug te verdienen. Dat is ook de maximale levensduur waar het onderzoeksbureau van uitgaat; in de praktijk gaat een batterij vaak zo’n tien jaar mee. Vereniging Eigen Huis wijst er eveneens op dat de terugverdientijd op dit moment langer is dan de levensduur van de meeste batterijen.

Minister Hermans van Klimaat en Groene Groei schrijft aan de Tweede Kamer dat het financiële voordeel de komende jaren kan afnemen. Als meer grote batterijen en andere oplossingen helpen om vraag en aanbod van stroom in balans te brengen, worden de prijsverschillen waarop een thuisbatterij inspeelt kleiner.

Stekkerbatterijen getest, ACM waarschuwt voor verkoop

De Consumentenbond keek bij zijn onderzoek naar stekkerbatterijen onder meer naar bruikbare opslagruimte, laad- en ontlaadvermogen, de app en veiligheid.

Op 2 november 2026 begon de Autoriteit Consument en Markt (ACM) samen met onder meer de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis de campagne ‘Stop het gesprek. Start je eigen check.’ Aanleiding waren meer meldingen over onbetrouwbare verkoop van thuisbatterijen en warmtepompen. Bij thuisbatterijen ging het volgens de ACM om gevraagde bedragen van meer dan € 20.000 tot soms € 50.000.

Goed om te weten: De ACM raadt aan om niet zomaar een thuisbatterij te kopen na een ongevraagd telefoontje of via een advertentie op sociale media. De toezichthouder waarschuwt ook voor te optimistische beloften over terugverdientijden.

Een opbrengst van vorig jaar zegt weinig over de volgende tien

Volgens Milieu Centraal groeit de belangstelling voor thuisbatterijen mede doordat het kabinet salderen in 2027 afschaft.

Energie-expert Deborah Klaassen van Milieu Centraal legt uit waarom een berekende opbrengst geen zekerheid biedt: “Dit is een risicovolle investering voor consumenten, omdat de energiemarkt volop in ontwikkeling en volatiel is.”