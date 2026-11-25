OpenAI introduceert bedrijfsprofielen in ChatGPT , Bing breidt zijn meetmogelijkheden uit en wij krijgen meer controle over het gebruik van hun content.

Voor mijn werk vind ik vooral de nieuwe meetmogelijkheden interessant. Daarmee kan ik beter onderzoeken hoe zichtbaar een bedrijf is in AI-antwoorden.

1. Bedrijfsprofielen in ChatGPT: meer grip op je informatie

Op 10 november introduceerde OpenAI Businesses in ChatGPT . Via Business Hub kunnen daarvoor in aanmerking komende bedrijven hun organisatie claimen, gegevens beheren en productfeeds met prijzen en beschikbaarheid aanleveren.

Het doet me denken aan het idee achter een Google Bedrijfsprofiel, al zijn de mogelijkheden anders. Je geeft het platform rechtstreeks actuele informatie over je bedrijf. Heb je een webshop met hardloopschoenen? Dan wil je dat iemand die via ChatGPT schoenen vergelijkt de juiste prijs en beschikbaarheid te zien krijgt.

Wat ik vooral interessant vind, is dat je via Business Hub kunt zien hoe vaak je bedrijf wordt genoemd en hoeveel mensen doorklikken naar je website. Ook zie je bij welke onderwerpen je website als bron wordt gebruikt, de zogenoemde discovery topics. Daarmee kun je als SEO - en GEO-specialist gericht aan de slag. Je krijgt deze cijfers alleen te zien als er voldoende interacties zijn. Het gaat om samengevoegde gegevens; individuele gesprekken blijven privé.

Bron: OpenAI, Introducing Businesses in ChatGPT.

Daarmee krijgen we naast rankings en bezoekers een extra manier om zichtbaarheid te onderzoeken. Eerder schreef ik al over het AI Performance Dashboard van Bing Webmaster Tools . Business Hub voegt daar nu een nieuwe databron aan toe.

Wel goed om te weten: Businesses in ChatGPT is nog in bèta. Controleer of jouw bedrijf in aanmerking komt. De bijbehorende Business Agents, waarmee klanten rechtstreeks met een bedrijf kunnen praten, beginnen bij geselecteerde Amerikaanse bedrijven. En een geclaimd profiel is geen garantie dat ChatGPT je vaker aanbeveelt.

2. Bing Topics Portfolio: bij welke vragen ontbreek je nog?

Bing introduceerde op 13 oktober Topics Portfolio , een bètafunctie binnen AI Performance. Die groepeert gerelateerde vragen in onderwerpen. Zo zie je beter hoe je aanwezigheid in AI Search over thema's verdeeld is. Daarbij kom je deze begrippen tegen:

Topic Size: het geschatte totale aantal citaties binnen een onderwerp, over alle websites samen.

Sites Cited: het geschatte aantal websites dat bij dat onderwerp wordt aangehaald.

Queries: het geschatte aantal verschillende vragen binnen het onderwerp.

Your Grounding Queries: de vragen waarbij jouw website al als bron verschijnt.

De Opportunity Queries zijn voor mij vooral bruikbaar voor contentplanning: ze tonen vragen waarbij andere websites als bron verschijnen en die van jou nog niet.

Diezelfde schoenenwebshop wordt bijvoorbeeld wel genoemd bij hardloopschoenen voor beginners, terwijl bij trailschoenen vooral concurrenten verschijnen. Dan heb je een concreet onderwerp om te onderzoeken. Beantwoordt je content de vragen van die doelgroep voldoende?

Topics Portfolio verschijnt alleen bij voldoende gegevens. De cijfers zijn schattingen en niet iedere getoonde vraag is relevant voor jouw bedrijf. Ik zou het dus gebruiken om kansen te ontdekken en die vervolgens zelf te beoordelen.

Topics Portfolio brengt de aanwezigheid van je website per onderwerp in beeld. Bron: Microsoft Bing, Introducing Topics Portfolio (Beta) in AI Performance.

3. Bing zonder AI-antwoorden: een handige vergelijking

Soms wil je een snel AI-antwoord. Op andere momenten bekijk je liever zelf verschillende websites. Volgens de Bing-aankondiging van 11 november kun je daar nu zelf voor kiezen.

De eenvoudigste manier is -ai achter je zoekopdracht zetten, bijvoorbeeld:

beste hardloopschoenen voor beginners -ai

Bing toont dan traditionele resultaten zonder AI-antwoorden. Daarnaast is er de Microsoft Bing AI Search Choice-extensie voor Chrome en Edge. Die heeft een schakelaar die je voorkeur onthoudt. De extensie is nog in preview en stelt Bing ook in als standaardzoekmachine.Met AI:

Zonder AI:

Voor SEO en GEO zie ik vooral een praktische toepassing: vergelijk dezelfde commerciële zoekvragen met en zonder AI-antwoorden. Staat jouw webshop hoog in de gewone resultaten, terwijl een concurrent in het AI-antwoord wordt genoemd? Of word je juist wel geciteerd terwijl je gewone positie minder sterk is?

Mijn advies: probeer dit met tien tot twintig belangrijke vragen. Noteer posities, bronvermeldingen en zichtbare concurrenten. Het is geen perfecte meting: antwoorden kunnen per gebruiker en moment verschillen. Ook betekent deze instelling niet dat Bing geen AI-technologie meer gebruikt. Er is evenmin aangetoond dat de citatieregels van Copilot hiermee veranderen.

4. Meer controle over AI-training en brongebruik

Een andere ontwikkeling speelt achter de schermen. Microsoft beschreef op 30 oktober hoe het samen met andere partijen werkt aan een gezamenlijke voorkeur voor AI-training. Google en OpenAI zijn daarbij betrokken. Via robots.txt moeten website-eigenaren hun voorkeur eenvoudiger kunnen doorgeven, naast de bestaande instellingen voor afzonderlijke AI-crawlers.

Daarbij is één onderscheid belangrijk:

AI-training: je content wordt gebruikt om een model te trainen of verder te ontwikkelen.

AI-grounding: je content helpt een antwoord op een vraag te onderbouwen, mogelijk met een verwijzing naar je website.

Je kunt training dus willen beperken en tegelijk beschikbaar willen blijven als bron. Microsoft maakt daarvoor afzonderlijke instellingen en voegt een mogelijkheid toe om grounding voor externe partijen te beperken, terwijl gebruik in Microsofts eigen diensten mogelijk blijft.

Volgens de uitleg van Microsoft worden de nieuwe voorkeuren vanaf 1 februari 2027 toegepast tijdens het crawlen. Gebruik je nog NoArchive of NoCache? Let dan ook op de overgangsdatum van 1 maart 2027. Google mikt op ondersteuning van het gezamenlijke trainingssignaal in 2027; OpenAI wil het in de komende maanden invoeren. Dit werkt dus nog niet overal.

Mijn advies is om eerst je doel te bepalen. Wil je training beperken, bepaalde pagina's afschermen of juist als bron zichtbaar blijven? Dat vraagt om verschillende keuzes. Zomaar alle AI-crawlers blokkeren kan gevolgen hebben voor je zichtbaarheid.

Zo kan een blokkade van Google-Extended het brongebruik in Gemini Apps beperken. Ook Microsoft waarschuwt voor minder zichtbaarheid als je grounding beperkt. Ik zou deze instellingen daarom samen met je technische beheerder nalopen, met een duidelijk doel voor ogen.

5. Gemini 4 Carbon: kijk verder dan één zoekervaring

Google maakte op 10 november bekend dat Gemini 4 Carbon beschikbaar komt , onder andere in de Gemini-app en AI Mode. De uitrol begon daar bij Google AI Ultra-abonnees. Het model is bedoeld voor complexere taken die uitgebreid redeneren en meerdere stappen vragen.

Voor mij onderstreept dit vooral hoe uiteenlopend zoeken wordt. Iemand zoekt via de gewone Google-resultaten, een ander stelt dezelfde vraag in AI Mode en een derde gebruikt ChatGPT. Ze hoeven daarbij niet dezelfde antwoorden of bronnen te zien.

Ook binnen Google kunnen AI Overviews, AI Mode en de Gemini-app verschillende websites aanhalen. Een goede positie in Google vertelt je dus niet automatisch hoe zichtbaar je in iedere AI-omgeving bent.

Dat maakt Carbon op zichzelf nog geen nieuwe SEO-rankingfactor; Google heeft dat niet aangekondigd. Ik wil vooral per zoekomgeving meten bij welke vragen een bedrijf wordt genoemd en welke informatie daarbij verschijnt.

6. GEO wordt beter meetbaar

Het onderzoeken van AI-citaties hoort inmiddels steeds meer bij ons vak. We kijken naast rankings, impressies en bezoekers ook naar merkvermeldingen en bronverwijzingen in AI-antwoorden.

Dat sluit aan op mijn eerdere artikel Wat je nog meer moet weten over GEO! . GEO is een uitbreiding van SEO. De nieuwe dashboards helpen om die extra laag beter te begrijpen en gerichter aan je content te werken.

Waar we eerst vooral losse vragen aan AI-systemen stelden en externe tools gebruikten, krijgen we nu meer informatie van de platformen zelf. Met Topics Portfolio kun je bijvoorbeeld onderzoeken waar je content nog tekortschiet. De Bing-schakelaar helpt om verschillen met traditionele zoekresultaten zichtbaar te maken.

Toch blijft voor mij de belangrijkste vraag: wat heeft een bedrijf eraan? Een citatie is nog geen bezoeker en een merkvermelding nog geen klant. Meer genoemd worden is interessant, maar je wilt ook weten of die zichtbaarheid bijdraagt aan relevante bezoeken, aanvragen of verkopen.

Combineer losse AI-antwoorden met je bestaande SEO- en analyticsgegevens en vergelijk de uitkomsten over langere tijd.

7. De basis van SEO blijft belangrijk

Met zoveel nieuwe mogelijkheden is het verleidelijk om vooral met AI-vragen en dashboards bezig te zijn. Toch begint goede vindbaarheid nog steeds bij een toegankelijke website, relevante content, duidelijke bedrijfsinformatie en een prettige gebruikerservaring.

Het DutchCowboys-artikel over E-E-A-T als fundament van GEO gaat verder in op die betrouwbaarheid. Je wilt dat systemen je informatie kunnen vinden én dat die informatie actueel, bruikbaar en geloofwaardig is.

Daarbij verdient ook het gewone zoeknieuws aandacht. Google voegde op 9 november ondersteuning voor zoekvragen naar activiteiten toe aan specifieke resultaatonderdelen voor aanbieders in de Europese Economische Ruimte. Voor reis- en activiteitenplatformen kan dat relevant zijn voor zichtbaarheid en doorklikgedrag. Niet iedere ontwikkeling die ertoe doet, draait om AI.

Dit zou ik nu als eerste doen

Je hoeft je strategie niet na iedere aankondiging om te gooien. Ik zou beginnen met drie overzichtelijke stappen:

Controleer je bedrijfsinformatie in ChatGPT. Kun je je organisatie claimen via Business Hub? Kloppen je gegevens, prijzen en beschikbaarheid? Bekijk ook bij welke onderwerpen je wordt genoemd. Loop je AI-instellingen na. Controleer welke crawlers toegang hebben en welke keuzes je hebt gemaakt voor training en brongebruik. Bereid je voor op de aangekondigde wijzigingen. Meet regelmatig dezelfde relevante vragen. Kies bijvoorbeeld twintig vragen van je doelgroep. Noteer welke merken en bronnen verschijnen in ChatGPT, Gemini, Perplexity en Copilot. Houd model, taal, locatie en eventuele personalisatie zo vergelijkbaar mogelijk en leg het meetmoment vast.

Heb je Topics Portfolio? Gebruik de Opportunity Queries dan als aanvulling op die vragenlijst. Vergelijk binnen Bing ook resultaten met en zonder -ai. Leg de uitkomsten naast Search Console, Bing Webmaster Tools en je analyticsgegevens. Zo bouw je een bruikbaarder beeld op dan met een losse steekproef.

Wat ik hiermee doe in mijn SEO-werk

Wat ik gaaf vind in deze ontwikkelingen is dat we steeds gerichter kunnen onderzoeken waar een bedrijf zichtbaar is en waar kansen liggen. SEO en GEO groeien daarmee verder naar elkaar toe. Het blijft draaien om een sterke website, nuttige informatie en begrijpen wat je doelgroep wil weten. De nieuwe hulpmiddelen helpen vooral om daar betere keuzes in te maken.

Bij Webmyday vertaal ik deze ontwikkelingen dagelijks naar concrete SEO- en GEO-kansen voor bedrijven. Precies daar krijg ik energie van: uitzoeken wat er verandert en hoe je daar als bedrijf op kunt inspelen!

Uiteindelijk wil je aanwezig zijn waar jouw doelgroep zoekt, vergelijkt en een keuze maakt. Of dat nu tussen de Google-resultaten is of in een gesprek met een AI-assistent.