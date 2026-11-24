Een kritiek beveiligingslek ontdekken is tegenwoordig sneller gebeurd dan het repareren. AI-agents vinden kwetsbaarheden in uren, terwijl beheerders vaak dagen of weken bezig zijn om een patch te testen en uit te rollen. In dat gat willen OpenAI en Cisco springen met Shirudo , een open-source runtime die draaiende Linux-systemen tijdelijk afschermt tot de echte oplossing klaar is. De naam is Japans voor 'schild', en dat zegt meteen wat het doet.

Een schild in plaats van een herstart

Shirudo werkt met wat de makers 'shields' noemen. Zo'n shield is een tijdelijke beveiliging die precies het gedrag blokkeert waarmee een kwetsbaarheid misbruikt kan worden. Normale verzoeken komen gewoon door. Beheerders testen een shield eerst, keuren het goed en zetten het daarna live, zonder dat de dienst stil hoeft te liggen. Ze kunnen ook eerst bekijken wat een shield met hun applicaties doet voordat ze het echt laten blokkeren.

Onder de motorkap draait alles op eBPF, een Linux-technologie waarmee kleine programma's op specifieke punten in het besturingssysteem kunnen draaien. Dat Cisco hier partner is, is geen toeval. Cisco nam in 2024 Isovalent over, een van de grondleggers van eBPF en het bedrijf achter Cilium en Tetragon. Isovalent-engineers Daniel Borkmann en John Fastabend presenteerden Shirudo in oktober al op de Linux Plumbers Conference in Praag.

Volgens OpenAI zit het probleem vooral hierin: een aanval en een legitiem verzoek gebruiken soms precies dezelfde Linux-operatie. Wie die operatie helemaal blokkeert, haalt mogelijk zijn eigen dienst offline. Een shield is veel preciezer en richt zich alleen op het kwetsbare stukje code.

OpenAI-president en medeoprichter Greg Brockman vat het zo samen: "Dat je vandaag een bug vindt, betekent niet dat je morgen elk systeem kunt patchen."

Java4Shell als proefcase

Om te laten zien dat het werkt, kozen de bedrijven een actueel voorbeeld: Java4Shell. Dat kritieke lek (CVE-2026-114938) in de Base64-decoder van OpenJDK werd op 17 november bekendgemaakt door beveiligingsbedrijf Calif. Aanvallers kunnen ermee op afstand code uitvoeren en gevoelige gegevens stelen. Opvallend is dat Calif-onderzoeker Quang Luong het lek in ongeveer een uur vond met OpenAI's coding-agent Codex. Een werkende exploit volgde zo'n twee uur later, en de rekening voor de tokens bleef onder de 200 dollar.

In een gecontroleerde test maakte Codex vervolgens een shield dat een Java4Shell-aanval op een draaiende Elasticsearch-dienst tegenhield. Het shield voegde een invoercontrole toe aan de Base64-decoder van Java en werd aan het live Elasticsearch-proces gekoppeld. De kwaadaardige invoer werd geweigerd, terwijl de dienst gewoon bleef draaien. Een herstart was niet nodig. Cisco beschrijft de test uitgebreid op de blog van Isovalent.

AI zoekt, de mens beslist

Shirudo is duidelijk gemaakt voor een tijd waarin AI-agents een grote rol spelen in beveiliging, aan beide kanten. Het systeem heeft programmeerbare controles waarmee agents kwetsbaarheden kunnen onderzoeken, gerichte shields kunnen bouwen en die kunnen testen tegen exploits en echte workloads. Er is bewust geen aparte configuratietaal: agents werken volgens de makers beter als ze direct met code werken. De uiteindelijke beslissing blijft wel bij het securityteam. Een shield gaat pas live als een mens het heeft goedgekeurd.

Ook vertrouwen krijgt veel aandacht. Shields worden cryptografisch ondertekend en gecontroleerd voordat ze worden geladen. De eBPF-verifier van Linux toetst de programma's aan veiligheidsregels, en beveiligingsmaatregelen in de kernel houden ongeautoriseerde wijzigingen tegen. Daarnaast houdt een Trusted Platform Module (TPM) een controleerbaar logboek bij van welke shields wanneer zijn geladen of verwijderd. Organisaties kunnen dat gebruiken om aan te tonen dat ze aan compliance-eisen voldoen.

Een eerste stap, geen kant-en-klaar product

OpenAI noemt Shirudo zelf uitdrukkelijk een eerste stap. Een groot deel van wat het bedrijf beschrijft, vooral de rol van agents, is nog een ontwerpdoel en geen afgeronde functie. Op de lange termijn willen OpenAI en Cisco de kernel en kerndiensten verder versterken, workloads alleen de rechten geven die ze echt nodig hebben en updates en herstel veiliger maken. Beleidsregels moeten daarbij automatisch worden opgesteld en bijgehouden. Ook moeten hardwarematige attestatie en losse netwerkcontroles ervoor zorgen dat de bescherming overeind blijft, zelfs als een systeem zelf is gehackt.

Benchmarks, prestatiecijfers en gegevens uit echte productieomgevingen ontbreken voorlopig. De Java4Shell-demo is tot nu toe het enige publieke bewijs. Er staat ook nog niet bij welke Linux-distributies en kernelversies worden ondersteund.

De timing is wel logisch. Java4Shell kwam kort na PHP2Shell , een vergelijkbaar lek in PHP, en OpenAI's nieuwe GPT-6 Cyber-model zou al tientallen nieuwe kwetsbaarheden in Firefox hebben gevonden. Hoe sneller AI lekken vindt, hoe langer die periode tussen ontdekking en patch voelt voor beheerders. Een tijdelijke bescherming die dat gat dichtt zonder downtime kan daarom voor veel organisaties net zo belangrijk worden als de patch zelf.