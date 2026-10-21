Ligt een van je favoriete websites plat? Dat ligt dan waarschijnlijk niet aan de website zelf, maar aan het platform waarop het gebouwd is. De makers van PHP geven aan dat er twee extreme kwetsbaarheden in de software zit waardoor inlogschermen van WordPress -websites kunnen worden omzeild. Heb je een WordPress-site, dan is het waarschijnlijk verstandig om deze zelfs helemaal offline te halen.

Haal je WordPress-site offline

De mensen achter PHP zouden om 16:00 uur met meer duidelijkheid komen. Misschien al een patch, maar daarbij kan het nog wel van je hostingpartij afhankelijk zijn of dat snel kan worden doorgevoerd. In ieder geval zijn er nu veel websites offline omdat het een groot gevaar is. Het gaat om een bug met een score van 9.2 op de 10 en dat betekent dat de impact gigantisch is.

Het vreemde is dat de bugs eigenlijk pas donderdag bekend zouden worden gemaakt, maar door een lek is besloten om het toch iets naar voren te trekken. Het gaat om kwetsbaarheden CVE-2026-109618 en CVE-2026-109619. Het is nog onduidelijk hoe het precies allemaal werkt, maar inmiddels valt op dat steeds meer websites offline worden gehaald. Eerst leek het erop dat bijvoorbeeld formulieren en uploads uitschakelen genoeg zou kunnnen zijn, maar inmiddels worden websites vooral uitgeschakeld. De aanvaller kan zowel op Joomla als op WordPress de contentmanagementsystemen omzeilen, waarin mensen artikelen schrijven en bijvoorbeeld video's uploaden.

PHP2Shell

De bug wordt ook wel PHP2Shell genoemd en daarbij zou er met een Python-script heel makkelijk in CMS'en worden ingelogd om narigheid te veroorzaken. De bugs zouden in alle versies van PHP zitten vanaf PHP 5. Het is dus zeker niet alleen maar van toepassing op WordPress, maar aangezien dit een zo veelgebruikt platform is, wordt dat wel het meest geraakt.