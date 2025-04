Je kunt nu een WordPress-website maken in een paar minuten

Dat is ook niet zo gek. We vergelijken het altijd graag met een keukenverbouwing. Je wil graag een nieuwe keuken en het uitzoeken is leuk, maar als je dan eenmaal helemaal voor je ziet hoe het moet worden, dan komt er eerst nog heel veel werk kijken bij je oude keuken, bij het voorbereiden van dingen voor de nieuwe keuken en dan nog eens de installatie ervan. Het liefst zou je dat hele proces overslaan en meteen ‘beam me up scotty’-stijl met een knip in de vinger een nieuwe keuken hebben. Dat scheelt gedoe, vragen, problemen, enzovoort.

Zelfs afbeeldingen

Nu is een website gelukkig iets kneedbaarder dan een keuken, maar ook daarbij heb je vaak al een idee wat het moet worden, en dan wil je eigenlijk dat het meteen al zo staat, in plaats van dat je website nog lang in de steigers staat. WordPress ondervangt dat normaal al met de templates, maar daarbij moet je wel alsnog teksten schrijven, enzovoort. Verschillende delen van dit proces worden nu ondervangen door kunstmatige intelligentie. Het kan een hele website voor je optuigen, inclusief afbeeldingen (AI-gegenereerd). Het voordeel is dat je meteen live kan en eventueel later nog wat aanpassingen kunt doen om het meer herkenbaar te maken in de huisstijl van je bedrijf.

Wil je een webshop beginnen met een synchronisatie met een bank of Paypal, dan is dat nog wel wat te hoog gegrepen voor AI, maar als je een sportschool hebt, een timmermansbedrijf of influencer bent, dan kun je in principe AI al een heel prima website voor je in elkaar laten zetten. Vooral websites met statische informatie zijn ideaal om te maken met AI.