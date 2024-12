5 tips voor als je je eigen website begint

Of het nou een blog is over Pokemon-kaarten, een bedrijfswebsite of een fotografiewebsite waarop je je kunsten laat zien: er komt veel kijken bij het runnen van een website. Bovendien is het na het registreren van de domeinnaam moeilijk om te bedenken waar je zal beginnen. Met deze vijf tips kom je goed op weg.

1. Probeer het zelf

Dit is misschien wat overweldigend, maar met bijvoorbeeld een programma als WordPress kun je heel eenvoudig zelf het een en ander in elkaar knutselen. Dat hoeft echt nog niet je uiteindelijke site te worden (je zal daarvoor sowieso eerst je domein moeten linken), maar het is goed om jezelf te bedenken wat je ongeveer wil. Je hoeft uiteindelijk niet voor je eerste brouwsel te gaan, maar misschien ga je het wel leuk vinden en maak je uiteindelijk je eigen website. Zeker als het vrij eenvoudig is, dan is dat helemaal niet ondenkbaar.

2. Doe maar gewoon

Misschien wil je allemaal gekke designs proberen of volledig in bepaalde trends opgaan, maar het is zeker als je net begint vaak beter om voor een iets minder trendgevoelig en beter begrijpbaar design te gaan. Je site is nieuw, dus je wil mensen wel de kans geven er goed aan te wennen en bekend mee te worden. Ga, tenzij het echt helemaal bij je merk past, voor een site die vooral doet wat die moet doen: de boodschap overbrengen.

3. Denk aan SEO

Staat je website eenmaal, dan moet er nog tekst op: investeer in SEO-schrijvers, want die kunnen teksten zodanig aanpassen dat je website sneller wordt gevonden door Google en veel hoger in de zoekresultaten komt. Zo vinden mensen je sneller. Je kunt bij JenSEO een SEO freelancer inhuren. Dat is iemand die naar bestaande teksten en sites kan kijken, maar ook kan helpen bij het schrijven van nieuwe teksten of juist puur alleen advies geven.

4. Investeer in beeld

Natuurlijk kun je stockfoto’s kopen, maar het is veel beter om je eigen foto’s te gebruiken. Dat geeft klanten een beter beeld van wat ze kunnen verwachten. Bovendien is het veel goedkoper dan stockfoto’s en weet Google je beter te vinden als je je eigen foto’s gebruikt. Denk je dat je zelf niet echt goede foto’s kunt maken, dan kun je daar ook iemand voor inhuren. Dat is misschien niet zo goedkoop, maar je kunt iemand wel meteen van allerlei producten, de locatie, jezelf en eigenlijk alles foto’s laten maken, waarmee je soms jaren vooruit kunt. Niet alleen op je website, maar ook op je social media.

5. Maak social media-accounts aan

Over social media gesproken: zorg dat je de naam van je site meteen claimt op allerlei social media-platforms. Je hoeft ze niet meteen allemaal te gebruiken, maar dan is in ieder geval wel de aanwezigheid vastgelegd. Plus, als klanten je bijvoorbeeld berichten willen sturen via social media, dan weten ze je te vinden. Let wel op dat je dus wel in de gaten houdt of er berichten zijn. Sociale media is toch voor veel mensen een plek om te checken of een bedrijf of site wel echt is, dus probeer regelmatig te posten om te laten zien dat je relevant bent en jezelf bovendien nog beter in de kijker te spelen van een groter publiek of specifiek jouw doelgroep.

[Fotocredits – © ronstik – Adobe Stock]