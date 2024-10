Je kunt geld verdienen met je WordPress-blog met betaalmuur

Goed om te weten is dat mensen die je berichten tegen betaling willen lezen ook Mastodon nodig hebben, dus dat kan wel een drempel zijn voor je blog. Vervolgens kunnen mensen een abonnement afnemen: je kunt dus niet per artikel betalen. Het leuke daaraan is dat je mensen daarmee mogelijk meer met je blog verbindt, maar het nadeel is dat je blog wel echt goed moet zijn om te zorgen dat mensen niet afhaken. Als je premium content biedt, dan moet het ook echt waardevol en uitgebreid zijn, dus daar gaat wel meer tijd en moeite inzitten om te maken.

Een betaalmuur voor je WordPress-blog

Maar toch, het is wel tof om mee te experimenteren en te kijken of er mensen zijn die er wel voor gaan met je blog. Zeker als je weet dat je een x aantal lezers hebt, dan kun je wel bedenken dat er misschien wat mensen zijn die wel voor een abonnement zouden gaan. Vind je het bovendien allemaal maar niks na een paar maanden proberen, dan kun je de plugin er gewoon weer afhalen en je blog weer volledig gratis laten bestaan. Dan zal je echter op zoek moeten gaan naar andere manieren om betaald te krijgen voor je content, zoals een Paypal-donatieknop of advertenties, al kan dat niet bij elke variant van WordPress.