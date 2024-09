WordPress heeft problemen: dit is wat je ervan merkt

WordPress

WordPress-oprichter Matt Mullenweg viel vorige week WP Engine aan, een grote hostingprovider van WordPress die door Mullenweg een ‘kanker voor de community’ wordt genoemd. Heel stevige woorden. Het is een bedrijf dat flink wat geld verdient door gebruik te maken van WordPress, dat open source is. Het gevolg? Een grote discussie over of dat wel helemaal oké is. Open source gaat om gunnen, geld verdienen gaat vaak om.. zelf nog meer geld verdienen.

Inmiddels zijn WordPress en WP Engine zodanig in conflict, dat gebruikers er ook wat van merken. De afgelopen dagen konden WordPress-gebruikers die van de WP Engine gebruikmaken niet meer op de servers van WordPreses komen. Hierdoor konden ze geen thema’s aanpassen of updates doen aan de plugins. Inmiddels is de toegang weer hersteld, maar het is een groot probleem voor WP Engine, dat juridisch gesproken moet zorgen dat het conflict is opgelost. Doet het dat niet, dan zal gebruikers weer de toegang worden ontzegd.