WordPress-gebruiker? Je kunt je posts niet meer tweeten

Heb je een eigen reisblog, een receptensite of een nieuwssite over social media? Wat je ook maar doet op WordPress, de kans is groot dat het je goed uitkomt dat er een Twitter-integratie is. Hierdoor kunnen posts die worden geplaatst meteen worden gepost op Twitter, zonder dat je hiervoor zelf veel hoeft te doen. Niets zelfs. Maar: dat gaat nu veranderen. WordPress stopt met de integratie.

Dure Twitter-API Twitter heeft de prijs van zijn API omhoog gegooid. Dat wil zeggen dat het voor andere bedrijven meer geld kost om Twitter-integratie aan hun app toe te voegen. Sommige bedrijven vinden dat zoveel, dat ze Twitter maar gewoon links laten liggen. Wat daarbij ongetwijfeld meespeelt is de algehele onrust op het social medium, waardoor steeds meer mensen sowieso hun vertrouwen erin opzeggen. Nu zou je denken dat zo’n duurder wordende API eerder bij kleinere studio’s voor problemen zorgt, maar ook grote vissen zitten duidelijk niet op zo’n prijshike te wachten. Zo heeft WordPress ervoor gekozen om maar helemaal te stoppen met de Twitter-API. Dat betekent echter wel veel voor de mensen die blogs en artikelen op het platform schrijven. Tenminste, als zij die willen plaatsen op Twitter, want dat zal vanaf nu handmatig moeten gebeuren.

WordPress Jetpack Het delen van posts op WordPress via social media gaat in zijn werk met de Jetpack-plugin. Hiermee link je je WordPress aan social media en gaat er bij het publicatiemoment ook meteen een post uit op de socials. Erg handig, maar als je ziet wat Twitter inmiddels vraagt voor het kunnen gebruiken van die API, dan is het voor te stellen dat het social medium op steeds minder integraties kan rekenen. Het gebruik van de API kost minimaal 42.000 dollar per maand (38.000 euro) en dat wordt in de hele business gezien als een vrij exorbitant bedrag. WordPress schrijft: “Twitter heeft op korte termijn besloten de voorwaarden en prijzen van de Twitter API drastisch te wijzigen. We hebben geprobeerd om in goed vertrouwen met Twitter te onderhandelen over nieuwe voorwaarden, maar we hebben geen overeenkomst kunnen bereiken. Als gevolg daarvan zal de Twitter-verbinding op Jetpack Social niet langer werken en worden je blogberichten niet langer automatisch gedeeld op Twitter.” Jetpack wordt binnenkort waarschijnlijk voorzien van nieuwe social media om op te posten, zoals Instagram en Mastodon.

WordPress versus Twitter WordPress (dat overigens met honderden miljoenen websites 43 procent van het internet in de pocket heeft) is zeker niet het enige bedrijf dat de Twitter-API aan de wilgen hangt. Microsoft stopt er ook mee, wat ook invloed heeft op Xbox. Hierdoor zie je waarschijnlijk iets minder gamecontent op de blauwe vogel verschijnen. En vanaf nu dus ook wat minder blogs, al kunnen mensen het natuurlijk nog steeds handmatig op Twitter zetten als ze dat willen. Maar ja, met alle onrust op het platform is het steeds vaker de vraag of mensen dat nog wel willen. Zonde, want Twitter is altijd een geweldige bron van vermaak en informatie geweest. Dat is het nog steeds wel, maar Elon Musk maakt het mensen wel moeilijker volop plezier te beleven aan het platform, sinds hij aan het roer staat en allerlei betaalde opties introduceert.