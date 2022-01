​Een domeinnaam registreren: alles wat je moet weten over je .nl

Heb je een goed idee voor een weblog, of heb je een bedrijf dat online helemaal niet aanwezig is? Een domeinnaam registreren is helemaal niet zo duur: voor een tientje per jaar heb jij al je eigen internetadres. Maak er een simpele, gratis Wordpress-site bij en je bedrijf oogt professioneler. Dit is wat je allemaal moet weten over domeinnamen.



.nl en .com

Je hebt verschillende domeinnamen: .nl, .com, .eu, .site, .shop en zelfs .new: je kunt alle kanten op. Doe je aan internationale handel of wil je bijvoorbeeld in het Engels bloggen, dan kun je een .com overwegen, maar houd je het kleiner en Nederlands, dan volstaat een .nl vaak. Je kunt ze natuurlijk ook allebei vastleggen, voor het geval het misschien tot iets groters uitgroeit. Dat is namelijk wat niet veel mensen weten: je hoeft niet meteen iets te doen met je domeinnaam.

Je kunt ook gewoon de eigenaar zijn van Watishetlekkerweerbuiten.nl zonder dat er iets op de site te zien is. Ben je bezig een bedrijf op te starten, dan is het voordat je naar de KvK gaat wel handig om te checken of de naam die je hebt bedacht zowel bij de KvK nog niet bestaat als bij de SIDN. Dit is de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, die verantwoordelijk is voor de .nl’s.