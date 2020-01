De Nederlandse .nl extensie neemt af in populariteit

De groei van het aantal domeinnamen met de Nederlandse .nl extensie neemt af. En domeinnamen met nieuwe extensies, zoals .shop, .online en .fun, zijn juist in opkomst. Dit en meer blijkt uit een nieuw domeinnaamonderzoek dat is uitgevoerd door Hostnet.

Groei van .nl neemt af

De groeispurt die .nl voorheen doormaakte, neemt eigenlijk al sinds 2013 af. In dat jaar steeg het aantal domeinnamen nog met 5,3% (SIDN, 2019). Afgelopen jaar was dit slechts 1,3%. Weliswaar meer dan de 0,7% in 2018, maar .nl haalt niet meer het niveau van vroeger. "Als je kijkt naar het aantal .nl domeinnamen in de afgelopen 8 jaar, zie je duidelijk dat de groei afvlakt", aldus Bas Schouten, Productmanager Domeinnamen bij Hostnet.

Nieuwe extensies populairder

Domeinnamen van nieuwe extensies zijn daarentegen steeds meer in trek. In 2019 groeiden ze gezamenlijk met 19,1%. Om een voorbeeld te noemen: .shop steeg met 3,9% in vergelijking met 2018 (Ntldstats, 2019). De extensie .online groeide zelfs met 34,3%. En de grootste winnaar is .fun met een toename van 212,8%.

De populariteit van nieuwe extensies wordt mede veroorzaakt doordat (korte) domeinnamen bij de traditionele extensies, zoals .nl en .com, al bezet zijn. Schouten vervolgt: "De kans is groter dat ondernemers met nieuwe extensies een domeinnaam registreren die korter, relevanter en herkenbaarder is.”