Wat is hosting en waarvoor heb je een webhost nodig?

De wondere wereld van het internet bestaat uit miljarden websites en webshops. Al deze sites hebben een eigen plekje nodig waar ze gevonden kunnen worden. Een plekje dat je bereikt door een webadres in te vullen. Die ruimte op het web? Daar heb je webhosting voor nodig.

Over webhosting

Om een website online te zetten, moet je als het ware een stukje webruimte huren. Dat doe je via een webhost. De bestanden die jouw website vormen, worden door de host opgeslagen. Dat is dus in feite waar je de data bewaart die jouw website vormt.

Een webhost verhuurt jou dus een plekje op het internet. Daarvoor is een server nodig: alle websites hebben nog een solide basis op een vaste server. Elke webhost heeft dan ook een fysieke server, of meerdere. Wil je dus een eigen website hebben? Met alleen een domeinnaam kom je er niet.

De domeinnaam: en dan?

De domeinnaam is de naam van je website, ofwel het webadres. Dat kan bijvoorbeeld zijn mooieschoenen.nl. De domeinnaam is het adres van je website. Je kunt het vergelijken met de straatnaam: daar kunnen mensen jou vinden. Het huis in die straat? Daarvoor heb je een kavel nodig, ofwel een webhost.

Aan de slag met hosting

De webhost bewaart dus in feite jouw website en zorgt dat deze altijd te bereiken is door middel van jouw domeinnaam, ofwel je adres. Er zijn duizenden webhosts om uit te kiezen. Zo zijn er grote partijen die duizenden websites onderhouden, maar ook kleinere hosts die slechts een enkele server onderhouden en dus niet veel websites beheren.

Als je aan de slag wil met je nieuwe website en hosting, moet je eerst een domeinnaam kopen. Met die domeinnaam kun je een webhost benaderen. Deze kan vervolgens de domeinnaam op zijn server zetten. Vanuit daar kun je gaan bouwen aan de website zelf: deze staat nu op een veilige plek welke door de host wordt bewaakt.

Soorten webhosting

We kunnen onderscheid maken tussen een aantal veelgebruikte soorten hosting. Er zijn ook afwijkingen en uitzonderingen, maar deze zijn de meest voorkomende en waarschijnlijk de soorten webhosts waar jij uit gaat kiezen:

shared hosting

VPS hosting

Wordpress hosting

Grote providers bieden vaak meerdere soorten aan. Ook zijn er webhosts die werken met pakketten, zoals mijn.host.

Shared hosting

Voorheen werd het vaak afgeraden om een server te delen met veel andere websites. Een piek in het webverkeer van een van die sites kon er namelijk voor zorgen dat jouw website traag of onbereikbaar werd. Tegenwoordig is shared hosting sterk geoptimaliseerd en dusdanig verbeterd dat je er bij geavanceerde providers zeker vanuit mag gaan dat alles goed werkt.

Shared hosting is zelfs de meest gebruikte vorm van webhosting tegenwoordig. Het concept van servers delen is namelijk voordeliger en zorgt ervoor dat je bij een host kan aankloppen die veel kennis van zaken heeft. Technische problemen komen dan minder vaak voor.

Wordpress hosting

Wordpress is een softwareprogramma waarop je een website kunt bouwen. Wordpress is daarvoor misschien wel het meest gebruikte programma. Er zijn dan ook miljarden websites wereldwijd die op dit systeem draaien. Daarom zijn er ook hosts die specifieke Wordpress hosting aanbieden: zij hebben de hosting zo ingericht dat het optimaal compatibel is met Wordpress websites.

WordPress hosting verschilt in bepaalde opzichten van reguliere hosting. Elke provider richt deze vorm van hosting weer anders in, maar er zijn vaak een aantal overeenkomsten:

Installatie gebeurt vaak eenvoudig via one-click installer. Daarmee voorkom je dat je allerlei handmatige stappen moet uitvoeren om je nieuwe website te configureren met je nieuwe host. De meest webhosts bieden dit tegenwoordig aan. Je Wordpress website is daardoor vaak in enkele minuten al geïnstalleerd.

Daarnaast worden serverconfiguraties zo geoptimaliseerd dat ze Wordpress sites sneller laden. Ook beveiligingsmaatregelen zijn specifiek op dit type systeem ingericht. Daarnaast zijn er per webhost afwijkende extraatjes of voordelen van dit type hosting. Bij mijn.host krijg je er bijvoorbeeld ook nog Wordpress caching & staging bij.

VPS hosting

VPS betekent Virtual Private Server. De naam doet vermoeden dat je bij VPS een server helemaal voor jezelf hebt maar dat is niet precies het geval. Net als bij shared hosting moet je de server delen met andere websites. Wel heb je een eigen deel op die server. Dat wil zeggen dat er vaak meer geheugen en opslag voor je aanwezig is.

Het voordeel van dit type hosting is dat het ook zware, volle websites goed draaiende kan houden. Als je website veel opslag nodig heeft is dit aan te raden. Een nadeel is het prijskaartje: deze is anders dan bij shared hosting.

De host voor jou kiezen

Een webhost kiezen is een keuze die gebaseerd is op het type website dat je hebt. Werk je bijvoorbeeld met Wordpress? Dan is de keuze voor de hand liggend. Heb je een kleine webshop? Dan is shared hosting vaak prima.

Maar let vooral ook op wat jij belangrijk vindt: is de klantenservice goed bereikbaar? Kun je ook speciale persoonlijke mailadressen erbij krijgen? Hoeveel ruimte heb je om je website uit te breiden, en hoeveel backups worden er gemaakt? Inventariseer vooraf wat je belangrijk vindt en maak de keuze die echt bij jou past!