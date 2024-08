Helaas, je kunt geen geld meer verdienen met TikTok kijken

Het was een hit in Frankrijk, maar TikTok heeft nu toch de stekker getrokken uit zijn nieuwe systeem waarmee je geld kunt verdienen door naar TikToks te kijken. Het werkte in de TikTik Lite-app met een soort Temu-achtig systeem waarmee je punten verdiende als je meer en langer naar video’s keek. De EU wilde het niet hebben.

TikTok kijken en geld verdienen

TikTok is een leuke app, maar komt ook met de nodige problemen. Zelfs volwassenen zeggen het: het is een app die met gemak zo een uur van je tijd wegvreet.Zeker voor kinderen, wiens brein nog niet volledig is ontwikkeld, is dat problematisch. Zij raken soms zo verslingerd aan de app dat ze het eigenlijk niet meer los kunnen laten. Dat is ook wel voor te stellen: je krijgt allemaal bitesize content om te bekijken en als het je niet zint, dan swipe je even en kun je weer verder kijken wat er nog meer is. Het is een soort oneindige ontdekkingstocht. Of, zoals Forrest Gump het zou zeggen: het is een soort doosje bonbons en je weet nooit wat je krijgt.

Om TikTok nog onweerstaander te maken kwam ByteDance met de nieuwe optie om mensen geld te laten verdienen met het kijken van TikToks. Het was geen vetpot: je kreeg er 38 cent per uur voor. Maar als je tóch al zoveel uur op TikTok zit, dan heb je na een maand elke dag een uur kijken toch een minimumloonuurtje van een gemiddelde 20-jarige verdient zonder er echt iets voor te hoeven doen. En je kunt natuurlijk nog meer uren per dag kijken.

I've lost all hope for the human race… What is this NPC trend on TikTok? People are earning money pretending to be NPCs… but people are watching them. Why?? Is it really that interesting?#TikTok #Gaming #NPC #HelpMe — Anna Morrish (@annamorrish) September 29, 2023

Digital Services Act

Je leest het waarschijnlijk al: het is niet bepaal gezond gedrag dat hier wordt uitgelokt. Dat vond ook de EU. De Europese Unie zorgde er eerder al voor dat de functie werd gepauzeerd, maar nu heeft TikTok besloten er helemaal mee te stoppen. Er komt ook geen alternatief, laat het social medium weten. Het mag niet volgens de Digital Services Act (de tweeling van de Digital Markets Act) en het kan TikTok flinke boetes opleveren als het zich niet aan deze wetgeving houdt. Het Rewards-deel zou de app te verslavend maken, stelt de Europese Commissie.

Een slimme zet van TikTok om ermee te stoppen, want de EU stopt nu ook met zijn onderzoek naar de app. Het is de eerste Digital Services Act-zaak die nu is gestopt. De wet is er sinds een jaar en de EU zit niet stil, dus dit is een primeur. Gebruikers zullen het jammer vinden, juist omdat ze eigenlijk niets anders hoefden te doen om geld te verdienen met TikTokken. Tegelijkertijd kan dit ze misschien wel motiveren om geld op andere manieren te gaan verdienen en TikTok juist wat meer links te laten liggen.