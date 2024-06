TikTok komt met nieuwe app Whee: alleen voor je belangrijkste vrienden

TikTok introduceert een nieuwe functie die alleen bedoeld is om te gebruiken met je beste vrienden. Het heet Whee en het is geen mogelijkheid via TikTok: het is een heel nieuwe app. Origineel is het alleen niet.

Whee

TikTok heeft er de laatste tijd wat moeite mee om origineel te zijn. Het kopieerde al Snapchats Streaks en eerder kwam het al met Notes, wat weer kopieergedrag is van Instagram. Ook Whee komt oorspronkelijk uit de koker van Instagram: het is duidelijk gebaseerd op de optie binnen de Gram waarmee je content alleen met je beste vrienden kunt delen.

Het grote verschil is dat dit bij Instagram een functie is die is ingebakken in de app. Dat is heel logisch, want op Insta ben je immers toch al in de ‘deelmodus’. Die app gebruik je al om foto’s te delen. Hoewel je op TikTok ook zeker content deelt, zijn foto’s daar iets minder te vinden. TikTok is echt een videoplatform en hierdoor heeft het waarschijnlijk voor Whee als aparte app gekozen.

Je authentieke zelf op TikTok

APKMirror-oprichter Artem Russakovskii kwam de nieuwe app tegen, waarvan de Google Play omschrijving als volgt luidt: “Maak en deel levensechte foto’s die alleen je vrienden kunnen zien, zodat je je meest authentieke zelf kunt zijn. Whee is de beste plek voor goede vrienden om levensmomenten te delen.”

Am I the first one to report this? Bytedance, the developer of Tiktok, is testing a new app called Whee. It's currently not available in the US but it is live in over a dozen countries.https://t.co/iNVQlVQ5C2https://t.co/n9rKnrHovE — Artem Russakovskii (@ArtemR) June 18, 2024

Valt je in die tekst ook iets op? TikTok richt zich duidelijk op ‘levensecht’ en ‘je meest authentieke zelf’: impliceert het hiermee dat je juist niet voor het doorgestylede, gefilterde Instagram-cliché moet gaan, maar juist voor echt. Even snel in het moment een kiekje schieten en delen dus, wat je ook vaak ziet op Snapchat met de foto’s die na één keer kijken verdwijnen.

En Snapchat dan?

Verder lijkt de app weinig om het lijf te hebben. Er is een optie om foto’s op te zoeken in je telefoon, een groep vrienden om de foto te sturen en een feed waarop je dus ziet wat je vrienden met jou delen. TikTok lijkt hiermee van het grote openbare, het grote publiek te gaan, naar juist kleiner, echter, intiemer. Een soort social medium voor alleen je vrienden. Wij vragen ons af, hoewel de functie lijkt te zijn gestolen van Insta, waarom TikTok hiervoor kiest. Is Snapchat niet al precies dat iets intiemere social medium?

Dat het een aparte app is, dat begrijpen we dan wel weer: TikTok is met zijn focus op video wel echt iets anders. Tegelijkertijd komen er wel steeds meer TikTok-apps bij: staan onze telefoons er straks vol mee?