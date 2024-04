​TikTok lanceert straks een Instagram-copycat: TikTok Notes

Instagram heeft zijn eigen Twitter-alternatief gelanceerd en TikTok denkt: dat kan ik ook. Het komt met TikTok Notes, wat echter geen alternatief is voor Twitter, maar voor Instagram. TikTok Notes klinkt als een app waarin alleen tekst wordt gezet, notities, maar dat is het niet: het is echt een social medium voor foto’s .

TikTok is reportedly launching 'TikTok Notes,' a photo post competitor to Instagrаm pic.twitter.com/Qi6Vo4kN3o

Kortom, als je deze melding iets te snel wegtikt, dan kun je de memo missen dat je foto’s die je dus niet privé hebt staan automatisch op dat andere platform worden gezet. Goed om te weten dus dat dit eraan komt en dat je content daar kan verschijnen, ook als je die aparte app niet hebt. Het is namelijk wel de bedoeling dat TikTok Notes een aparte app wordt. Je kunt er een foto opzetten en een caption (een tekst over de foto).

TikTok is er ook open over: het heeft een prompt naar gebruikers gestuurd waarop is te lezen: “Je fotoposts worden getoond op TikTok Notes. TikTok Notes, een nieuwe app voor fotoposts, komt eraan! Je bestaande en toekomstige openbare TikTok-fotoposts worden getoond op TikTok Notes. Als je liever niet je openbare TikTok-fotoposts op TikTok Notes wil tonen, schakel dit dan nu uit.”

Exclusive: Tiktok is working on a new Photo Sharing platform to compete with Instagram Read - https://t.co/WI2iyZE9Dj #Tiktok #Android #News #Tech pic.twitter.com/PQ2n4UNiTx

Instagram-kloon

Tegen TechCrunch heeft TikTok gezegd dat het kijkt naar manieren voor de gebruikers om hun creativiteit te delen in een speciaal daarvoor ontwikkelde ruimte. Klinkt wel logisch, maar het is nog wel in wat mysterie gehuld: zo weten we niet wanneer de app uitkomt, hoe het eruit ziet en of je net als bij Instagram en Threads je TikTok-account moet gebruiken om je Notes te zien (we denken van wel, in verband met de doorplaatsing).

Aan de andere kant is die pop-up er nu natuurlijk niet voor niets: het ziet ernaar uit dat TikTok inderdaad van plan is om zijn Instagram-kloon snel uit te brengen. Waarschijnlijk is het door een grote hoeveelheid foto’s op TikTok ook wel overtuigd dat het kan gaan werken. We zijn benieuwd wat TikTok nog meer in Notes stopt van Instagram: de Stories? Stickers? Hopelijk geeft het Chinese social mediabedrijf er zijn eigen draai aan.