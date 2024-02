TikTok verslavend? De EU gaat het uitzoeken

We hebben het de laatste tijd vaak over de Digital Markets Act, maar er is nog een grote ‘Act’ van de Europese Unie. De Digital Services Act is er onder andere om kinderen te beschermen en te zorgen dat er meer duidelijkheid is over advertenties. De EU gaat checken in hoeverre TikTok die DSA naleeft. Het denkt dat vooral de verslavingsrisico’s erg groot zijn omdat de app als een soort rabbit hole is opgezet: je kunt oneindig scrollen.

Zelfs mensen van dertig, veertig jaar oud hebben het: even iets opzoeken op TikTok betekent meestal dat je wel wat langer in de app blijft hangen. Al die korte leuke filmpjes met onderwerpen die je leuk vindt: dat is ook wel heel aantrekkelijk. Moet je nagaan hoe dat voor kinderen is… Nou, de Europese Unie gaat dat ook na: het start een onderzoek naar het ‘rabbit hole effect’ van het videoplatform, kortom, de verslavendheid ervan.

Kinderen op TikTok

Op zich is daar niets mis mee, zolang het wordt gedaan door volwassenen. De EU lijkt in twijfel te trekken of TikTok de leeftijdscontroles goed uitvoert, want een ding is zeker: dit zijn risico’s die kinderen niet zouden mogen tegenkomen. De DSA schrijft voor dat bedrijven risico’s voor de mentale gezondheid van gebruikers moeten onderzoeken en moeten voorkomen, wanneer deze aanwezig blijken te zijn. Ook wil de EU dat TikTok (net als alle andere bedrijven die onder de DSA vallen) openheid geeft in zijn advertentiesysteem.

Het wordt een spannende periode voor TikTok, want er hangt ze een boete van 6 procent van de jaaromzet boven het hoofd, wat een slordige 500 miljoen euro is. TikTok stelt dat het juist een voorloper is op het gebied van mogelijkheden om kinderen van onder de 13 jaar van de app te weren en tieners op andere manieren te beschermen. Wordt vervolgd…