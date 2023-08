Je kunt gepersonaliseerde feeds uitzetten op TikTok

Omdat de EU wat beschermender is naar zijn burgers, moet TikTok het in Europa mogelijk maken om gepersonaliseerde feeds uit te kunnen zetten. Het gepersonaliseerde ‘For You’-gedeelte wordt niet standaard uitgeschakeld, maar het is wel een mogelijkheid om zelf aan te geven dat je dit niet wil.

Dit alles moet TikTok mogelijk maken om aan de DSA te voldoen, oftewel Digital Services Act . TikTok schrijft : “Als onderdeel van onze inspanningen om te voldoen aan de DSA-vereisten, zullen we onze Europese community binnenkort een andere manier geven om content te ontdekken op TikTok door hen de mogelijkheid te geven personalisatie uit te schakelen. Dit betekent dat hun For You- en LIVE-feeds in plaats daarvan populaire video's zullen laten zien van zowel de plaatsen waar ze wonen als van over de hele wereld, in plaats van content aan te bevelen op basis van hun persoonlijke interesses.”

Ook komt er een nieuwe meldingsoptie in Europa. Hiermee kunnen mensen inhoud melden waarvan ze denken dat deze illegaal is, inclusief advertenties. “Om dit zo makkelijk mogelijk te maken, kunnen mensen kiezen uit een lijst met categorieën zoals haatzaaien, lastigvallen en financiële misdrijven. We zullen een gids beschikbaar stellen om mensen te helpen elke categorie beter te begrijpen. Inhoud die wordt gerapporteerd omdat het illegaal is, wordt eerst getoetst aan onze Communityrichtlijnen en wordt wereldwijd verwijderd als het in strijd is met het beleid van TikTok.“

Als dat niet het geval is, dan is er een nieuw team van moderatoren die bepalen of de content illegaal is in een bepaald land en het eventueel alleen daar beperken. Zowel de poster van de video als de vlagger worden hiervan op de hoogte gehouden en kunnen eventueel in hoger beroep gaan. Goede ontwikkelingen dus. De DSA is niet alleen op TikTok van toepassing, ook Facebook, X, Instagram en Facebook moeten eraan geloven. Het is nieuw beleid bedoeld voor heel grote social media-platforms. Zo mogen er bijvoorbeeld geen advertenties worden gepersonaliseerd voor kinderen onder de 18. Werk aan de winkel dus, en dat alles moet voor 28 augustus voor elkaar zijn. We zullen dan ook de komende weken waarschijnlijk wel van meer social media horen dat ze het een en ander aanpassen.