Naar aanleiding van de stortvloed aan datalekken van het afgelopen jaar mag je er gerust vanuit gaan dat jouw persoonlijke gegevens inmiddels een keertje zijn gelekt. Tot niet zo heel lang geleden werd aangeraden om zo nu en dan te checken of je emailadres voorkwam in bekende databases van gelekte persoonsgegevens. Vanwege de aanhoudende stortvloed aan datalekken voegt het kijken of je emailadres zich al dan niet in dergelijke databases bevindt, wat mij betreft weinig meer toe. Sterker nog, het heeft volgens mij altijd al schijnzekerheid gegeven, omdat je er immers nooit van uit kunt gaan dat zulke databases volledig zijn.

Phishingberichten

Je moet er tegenwoordig gewoonweg vanuit gaan dat de mogelijkheid van phishing en social engineering met je persoonlijke gegevens eerder regel is dan uitzondering. Op zichzelf is dat geen probleem als je je bewust bent van de meest voorkomende oplichtingsstrategieën, zoals ik die binnen dit artikel heb beschreven. Het probleem van gelekte data betrekt zich in hoofdzaak op herinneringssms'jes, -apps, -voicemails en -emails. Zolang je alle ongevraagde berichten aanvankelijk maar beschouwt als potentieel malafide is er daarom niet zo veel aan de hand. Vergeet overigens niet dat je mogelijk ook 'fysieke nepbrieven' kunt krijgen die op hetzelfde principe van phishing naar inloggegevens zijn gebaseerd.

Persoonlijke kredieten afsluiten met gelekte gegevens

Serieuzer wordt het als er met je gelekte informatie persoonlijke kredieten, zoals leningen of aankopen op afbetaling worden afgesloten. Dit is in principe alleen mogelijk met volledig gelekte rijbewijs- ID-kaart- of paspoortgegevens. Het is echter geen geheim dat niet alle bedrijven die bevoegd zijn om persoonlijke kredieten te verstrekken altijd even zorgvuldig checken of dergelijke gegevens daadwerkelijk authentiek en/of volledig zijn. Dit betekent dat je voor vervelende verrassing kunt komen te staan, omdat zulke aanbieders van leningen of aankopen op afbetaling in dergelijke gevallen vroeg of laat bij jou komen aankloppen om de niet geïnde termijnen te verhalen.

Je kunt een dergelijke situatie tot op zekere hoogte voor zijn door met enige regelmaat je BKR-gegevens te checken. Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) registreert leningen, aankopen op afbetaling en schuldhulpverlening met betrekking tot Nederlandse consumenten. Dit doet het BKR zodat kredietaanbieders kunnen inschatten of het verantwoord is om een lening of afbetaling aan iemand te verstrekken.

Identiteitsfraude vroegtijdig opsporen

Oorspronkelijke gedachte was dat dit twee kanten op werkte. Enerzijds bescherming voor de kredietaanbieder, anderzijds bescherming voor de consument tegen het afsluiten van persoonlijke kredieten die diegene niet kan dragen. Inmiddels is daar feitelijk een derde reden bijgekomen, welke inhoudt dat consumenten kunnen controleren of ze al dan niet slachtoffer zijn geworden van identiteitsfraude in combinatie met persoonlijke kredietverlening.

Via mijnkredietregistratie.nl kan elke consument real-time inzien of en welke persoonlijke kredietregistraties er op zijn/haar/hen naam staan. Door jezelf éénmalig te registreren via iDIN worden je persoonlijke kredietgegevens via je bank gekoppeld aan je emailadres, wachtwoord en mobiele nummer. Dit kost in eerste aanleg vijf minuten tijd om de registratie te voltooien middels het aanmaken van een wachtwoord, tweestapsverificatie en het koppelen van die gegevens via iDIN. Na voltooiing kun je echter razendsnel inloggen met je emailadres, wachtwoord en code via tweestapsverificatie.

Door regelmatig te kijken of er niet onverhoopt onbekende persoonlijke kredieten op je naam staan geregistreerd, die je zelf nooit hebt afgesloten, kun je proactief identiteitsfraude opsporen. Je kunt dan aangifte bij de politie doen en/of contact opnemen met de desbetreffende kredietaanbieder om aan te geven dat er sprake is van identiteitsfraude. Persoonlijk controleer ik dit inmiddels eens in de 2 maanden.

Better safe than sorry!