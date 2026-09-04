De populaire app Polarsteps heeft te maken met een datalek, waardoor de foto's en de namen van hun gebruikers op straat zijn komen te liggen. Het is op een wat vreemde manier aan het licht gekomen, namelijk via een security-expert die op reis met Polarsteps in aanraking kwam en toen ontdekte dat er toch heel wat mis is met de veiligheid ervan.

Polarsteps

Hij lichtte Polarsteps in, maar... dat deed niets. Uiteindelijk is Follow the Money erbij gehaald en nu is het dan toch gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens: Polarsteps is namelijk Nederlands. Het zit in Amsterdam en het heeft 23 miljoen gebruikers. En van al die 23 miljoen gebruikers waren de gegevens zo online te checken.

Je kon dat niet gewoon in de app doen, maar met de API: dat is een stukje programmeerwerk dat mensen kunnen toevoegen aan hun app om zo Polarsteps te laten uitlezen. Dat kon echter worden ingezet om toegang te krijgen tot informatie die normaliter afgeschermd zou zijn. Zelfs woonadressen liggen hierdoor op straat. Het is dus zeker niet alleen maar een naampje en wat vakantiekiekjes: het zijn serieuze gegevens waarmee mensen te traceren zijn thuis. En je kunt je voorstellen dat juist bij een app die draait om mensen die dan NIET thuis zijn, zulke informatie erg interessat kan zijn.

Datalek

Het is spijtig dat Polarsteps al een half jaar van dit probleem af wist en geen actie ondernam. Gelukkig nu wel, maar helaas is het advies voor gebruikers zoals altijd bij lekken: verander je wachtwoord, ga mogelijk zelfs helemaal van Polarsteps af als je het niet vertrouwd en houd sowieso je mail in de gaten, want phishing kan je zo nog beter bereiken. En richt je tot de klantenservice van Polarsteps, want zij kunnen je eventueel verder helpen bij vragen.