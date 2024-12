Reizen duurder dan ooit: verborgen kosten blijven stijgen

Voor reizigers zijn vliegtickets duurder dan ooit. Volgens recente rapporten van zowel de Consumentenbond als de Zoover Vakantiemonitor blijven verborgen kosten een groot probleem bij het boeken van reizen. Waar vroeger de ticketprijs redelijk transparant was, worden consumenten nu vaak geconfronteerd met extra kosten die pas in een later stadium van de boeking duidelijk worden.

Deze kosten omvatten onder andere toeslagen voor het selecteren van een stoel, bagagekosten, administratiekosten en zelfs toeslagen voor betalingen met bepaalde betaalmethoden. Dit maakt het lastig om prijzen goed te vergelijken en kan leiden tot onaangename verrassingen bij het afrekenen.

Consumentenbond luidt de noodklok

De Consumentenbond heeft recent een onderzoek gepubliceerd waarin het probleem van verborgen kosten uitgebreid wordt belicht. Volgens dit onderzoek betalen reizigers gemiddeld 20-30% meer dan de oorspronkelijke ticketprijs door extra toeslagen die tijdens het boekingsproces worden toegevoegd. De bond roept op tot strengere regelgeving die luchtvaartmaatschappijen en boekingsplatforms verplicht om transparanter te zijn over hun tarieven.

Bart Combée, directeur van de Consumentenbond, zegt hierover: “Consumenten hebben recht op duidelijkheid. Wanneer je een ticketprijs ziet, moet dat ook de uiteindelijke prijs zijn die je betaalt.”

Wat zegt de Zoover Vakantiemonitor?

Ook de Zoover Vakantiemonitor laat een zorgwekkende trend zien. In een recente enquête onder 2.000 Nederlandse reizigers gaf 65% aan verrast te zijn door extra kosten bij het boeken van een vakantie. Van deze groep voelde ruim 40% zich zelfs misleid door de manier waarop prijzen worden gepresenteerd.

Een woordvoerder van Zoover benadrukt: “Transparantie is de sleutel tot vertrouwen. Reizigers willen weten waar ze aan toe zijn, vooral nu vakanties al duurder worden door inflatie en hogere brandstofkosten.”

Hoe kun je verborgen kosten vermijden?

Hoewel verborgen kosten niet volledig te vermijden zijn, zijn er enkele tips die je kunnen helpen om verrassingen te minimaliseren:

Lees de kleine lettertjes: Controleer altijd de algemene voorwaarden voordat je een boeking afrondt.

Vergelijk meerdere platforms: Gebruik vergelijkingssites, maar wees alert op bijkomende kosten die mogelijk pas zichtbaar worden op de website van de aanbieder.

Boek direct bij de luchtvaartmaatschappij: Soms zijn prijzen transparanter wanneer je direct boekt in plaats van via een tussenpersoon.

Controleer bagagebeleid: Zorg dat je weet wat inbegrepen is en wat niet, vooral als je met budgetmaatschappijen reist.

Wees voorbereid op betalingstoeslagen: Gebruik betaalmethoden die geen extra kosten met zich meebrengen.

Toekomstige maatregelen?

De Europese Unie werkt aan wetgeving die transparantie moet vergroten bij het boeken van reizen. Het doel is om consumenten beter te beschermen en verborgen kosten te elimineren. Tot die tijd is het belangrijk om als consument alert te blijven en jezelf goed te informeren.

Reizen blijft een van de mooiste ervaringen die we kunnen hebben, maar het is belangrijk om goed voorbereid te zijn op de kosten die ermee gepaard gaan. Door slim te boeken en alert te blijven, kun je onnodige verrassingen vermijden.

[Fotocredits – © UtkarshBay – Adobe Stock]