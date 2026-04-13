Booking.com rept er op zijn website niet over, maar het heeft klanten e-mails gestuurd dat er een datalek heeft plaatsgevonden. Hackers hebben daarbij ook boekingsgegevens van klanten ingezien. Het is nog onduidelijk om hoeveel klanten het gaat.

Booking.com gehackt

Wel is duidelijk dat het gaat om boekingsgegevens, namen, mailadressen, telefoonnummers en fysieke adressen van klanten. Ook dingen die in de berichten naar hotels zijn verstuurd, lijken te zijn ingezien. Op Reddit zijn meerdere berichten te lezen van mensen die door het hack getroffen zijn.

Door dit datalek kan het voorkomen dat mensen worden gemaild of gebeld door oplichters. Ze zullen zich waarschijnlijk voordoen als het hotel waar je hebt geboekt, dus wees alert op dit soort berichtgeving: hoe echt het ook lijkt, het kan zijn dat het hotel zelf er helemaal niet achter zit. Het is dan ook aan te raden om zelf het telefoonnummer van het hotel op te zoeken op de website van het hotel (zoeken via Google) en dan even zelf te bellen naar het nummer dat daar staat.

Klik daarnaast niet op links in mails die van Booking.com lijken te komen. Dat is wel wat lastig, aangezien de automatische systemen van Booking.com mensen vaak mailen over dingen die je met korting in de buurt kunt doen, accommodaties die nog je beoordeling willen, enzovoort.

Nog veel onduidelijk

Opvallend is dat het online boekingsplatform uit Nederland geen vragen wil beantwoorden over hoe groot het datalek is. Dat stemt weinig positief, want daarmee lijkt het erop dat het ofwel zelf de omvang niet weet, ofwel te maken heeft met een erg groot datalek. Het lijkt er in ieder geval niet op dat het om 20 mensen gaat die toevallig niet op BCC in mailberichtgeving stonden. Het is dan ook te hopen dat Booking snel wat meer transparantie biedt, zodat mensen beter weten waar ze aan toe zijn.

Booking.com mag dan een van oorsprong Nederlands bedrijf zijn met zijn hoofdkantoor in Amsterdam, het is wereldwijd het grootste boekingsplatform voor hotels en appartementen. Er zijn meer dan 5 miljoen accommodaties te vinden in meer dan 220 landen. Het bedrijf wordt ervan beticht een monopolie te hebben en de prijzen van het toerisme op te drijven. De Consumentenbond heeft Booking hierom voor de rechter gedaagd in november 2025. Het gaat om een groepsrechtszaak waaraan alle consumenten die vanaf 1 januari 2013 iets hebben geboekt via de site kunnen meedoen.