Hacker krijgt toegang tot allerlei auto’s door dealerportaal

Je denkt dat een hack bij een auto vaak komt door de automaker zelf die een foutje in de software heeft laten zitten, maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn. Een security-expert kwam tot de ontdekking dat het ook een zwakte kan zijn in een online portaal van de dealer waar je de bolide vandaan hebt.

Dealer gehackt

Iemand van het securitybedrijf Harness ontdekte dat er een fout zat in de software van een webportaal van een dealer en dat hij daardoor een admin-account kon maken met ongelimiteerde toegang tot het webportaal. Zo kon een hacker onder andere inzicht krijgen in de persoonlijke en financiële gegevens van klanten, maar ook in de gaten houden waar auto’s zich bevinden.

Daarnaast konden hackers bepaalde functies van de auto op afstand aansturen. Op welke dealer het gaat heeft de expert niet bekendgemaakt, waarschijnlijk omdat het nog niet is opgelost of om hackers niet op ideeën te brengen. Eerder vond hij al meerdere problemen bij Toyota-auto’s, dus het is mogelijk dat het hier om een Toyota-dealer gaat. In ieder geval gaat het om een Amerikaanse dealer.