De Consumentenbond begint massaclaim tegen Booking: site down

Althans, als het straks op de website weer wat rustiger is en je er ook daadwerkelijk kunt komen. Je moet ook wel sinds 1 januari 2013 minimaal een keer een boeking hebben gedaan via Booking. De Consumentenbond trekt het zelfs nog breder en laat ook mensen die alleen via Expedia of andere hotelwebsites boekten een claim aanmelden: die hebben ook meer betaald door de standaard die Booking stelt.

Booking: geen reactie

Op zich komt de schadeclaim niet helemaal uit het niets: vanuit de EU is er ook eerder al aangegeven dat Booking.com zich niet aan de regels houdt. Het moest van de rechter zelfs 413 miljoen euro betalen. Het lijkt zijn leven hierop niet te hebben gebeterd, zo blijkt nu uit deze claim van Consumentenbond. Je kunt als persoon soms tot wel honderden euro’s terugkrijgen in de claim, als het straks allemaal lukt. Houd er wel rekening mee dat maximaal een kwart naar CCC gaat. Eerst wil de Consumentenbond samen met CCC naar Booking gaan, maar als het daar bot vangt, dan stapt het naar de rechter.

Als voorbeeld geeft de Consumentenbond dat er op een hotelkamer in New York van 211 euro maar liefst 75 euro aan extra kosten bij waar je niet omheen kunt. Ook lijkt het vaak alsof een heel groot percentage van de accommodaties in een bepaalde plaats niet beschikbaar is, waardoor je denkt dat je bij een vrij dure accommodatie heel voordelig uit bent. Vaak blijken die percentages nergens op te slaan: er is niet altijd overal ineens een conferentie voor artsen of iets dergelijks gaande waardoor bijna alles is uitverkocht. Booking heeft nog niet gereageerd op de claim.