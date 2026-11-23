Je zet de volgfunctie van je tv uit en denkt dat het klaar is. Toch zagen onderzoekers van Northeastern University in 2026 bij geteste Amerikaanse modellen van Samsung en Vizio nog netwerkverkeer dat op kijkherkenning wijst.

De onderzoekers voerden in 2026 maar liefst 5.943 experimenten uit op acht Amerikaanse smart-tv’s. In die tests respecteerden slechts vier van de acht tv’s de keuze om automatic content recognition (ACR) uit te zetten. Dat betekent niet dat alles wat je kijkt wordt herkend: Netflix-kijkgedrag werd via ACR bij geen van de geteste fabrikanten gevolgd, en door versleuteling konden de onderzoekers niet zien welke gegevens precies werden verstuurd. Bij antenne-uitzendingen werkte de opt-out op de geteste Samsung-tv juist vaker zoals bedoeld.

Wat ziet je tv eigenlijk?

Volgens FlatpanelsHD werkte ACR in 2026 bij tv's van Samsung, Vizio en Roku met schermopnames die de tv maakt om te herkennen wat er in beeld is. Gegevens over dat kijkgedrag gaan vervolgens naar servers van de fabrikant. Je afstandsbediening hoeft daar niets voor te doen: de herkenning speelt zich af terwijl de tv aanstaat.

Bij Vizio's SmartCast bleek in 2026 dat het ACR-gerelateerde netwerkverkeer bleef gelijk in iedere testronde. Het ging naar een Amazon Kinesis-server, ook als de tv alleen het startscherm toonde. Wat er precies in die verbinding zat, konden de onderzoekers door de versleuteling niet vaststellen.

De geteste toestellen draaiden op acht besturingssystemen die samen ongeveer 95 procent van de Amerikaanse smart-tv-markt vertegenwoordigen.

In Texas moet toestemming vooraf komen

De discussie over ACR leidde eerder dit jaar al tot afspraken in Texas. Op 26 februari 2026 trof de Texaanse procureur-generaal Ken Paxton een schikking met Samsung Electronics America. Samsung moet consumenten daar expliciet en geïnformeerd om toestemming vragen voordat het ACR-kijkdata verzamelt of verwerkt.

LG sloot op 11 mei 2026 een vergelijkbare schikking met Paxton over ACR-dataverzameling.

Waar vind je de schakelaar?

Je kunt ACR zelf uitzetten. In 2026 werkte die instelling op vier van de acht geteste Amerikaanse modellen in het Northeastern-onderzoek. Of dat ook voor in Nederland of elders in Europa verkochte toestellen geldt, is niet bevestigd.

Samsung: Viewing Information Services via Instellingen > Algemeen en privacy > Voorwaarden en privacy > Privacykeuzes.

LG: Live Plus via Instellingen > Alle instellingen > Algemeen > Systeem > Aanvullende instellingen.

Goed om te weten: Op een Samsung-tv kan Ondersteuning in het menu de plaats innemen van Algemeen en privacy. Kijk daar als je die eerste route niet ziet.

Het kanaal maakte verschil

Bij Samsungs eigen streamingdienst werd het onderscheid scherp zichtbaar. Volgens TechRadar, dat over het onderzoek van Northeastern berichtte, was er in alle dertig tests nog netwerkverkeer dat bij ACR-activiteit paste, nadat de functie was uitgezet.

Volgens TechRadar raden de onderzoekers van Northeastern aan meerdere smart-tv's uit de verkoop te halen en andere een privacy-update te geven.