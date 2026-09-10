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ai-televisie

Luistert je televisie je af?

Cybercrime10 sep , 9:38doorLaura Jenny
Er wordt door alle techbedrijven altijd gezegd dat ze je echt niet afluisteren, maar het is toch wel opvallend dat er soms een reclame voor iets op sociale media voorbijkomt waar je het net over hebt gehad. En hoe zit dat bijvoorbeeld met je televisie? LG werd ervan beticht dat zijn televisies mensen afluisterden, maar dat is volgens het merk pertinent niet waar.

LG-televisies

LG’s televisies zouden data van gebruikers verzamelen: ook als ze uitstaan. Dit stelde YouTube-kanaal Gamers Nexus. Dat een gamekanaal er content over maakt is niet zo gek: LG’s zijn zeer geliefde televisies onder gamers. LG zegt dat de beweringen van de YouTubers niet kloppen. Er wordt alleen audio opgenomen en opgestuurd wanneer gebruikers het woord zeggen om de televisie juist bewust te laten luisteren, zoals ‘Hey Bixby’ op Samsung-televisies.
Gamers Nexus zei in zijn video dat LG’s televisies audio kunnen verzamelen via de microfoon, ook zonder internet en als ze uit staan. De audio zou lokaal worden opgeslagen en zodra er weer verbinding is worden verstuurd. LG zegt dus dat dat niet klopt, al geeft het wel aan dat televisies andere apparaten op een netwerk in kaart brengt, maar dat zou een standaardfunctie zijn.

Afgeluisterd door je tv

Het blijft voor veel mensen spannend, al die slimme apparaten in huis. Van mensen die op vreemdgaan zijn betrapt door de camera van hun robotstofzuiger tot mensen die gestalkt worden tot hun huis door Bluetooth-trackers: die steeds dieper verbonden wereld heeft niet slechts voordelen. Er wordt nu eenmaal enorm veel data verzameld en soms is dat vooral om te zorgen dat producten worden verbeterd, maar het gaat wel hard als je bedenkt wat bijvoorbeeld een Google van je weet met je Gmail, je kalender en misschien zelfs je Android-telefoon.
Uiteindelijk is het ook moeilijk om 100 procent zeker te weten wat er met je data gebeurt en dat is voor sommigen een reden om geen smarthomeproducten aan te schaffen. Echter is de televisie dan wel weer een object dat de meeste huishoudens zeker wel hebben staan. Het is afwachten of deze situatie met LG blijft bij wat het merk stelt, of dat er toch nog opvolging komt.

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