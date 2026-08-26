YouTube had het beloofd en komt er al rap mee: YouTube Premium Lite is beschikbaar in Nederland. Dit is een goedkopere vorm van YouTube Premium en kost 8,99 euro. Hiermee kun je video's op het platform kijken, zonder dat je eerst moet wachten tot de reclame voor de video is afgelopen. Die reclame wordt er namelijk door geëlimineerd.

YouTube Premium Lite

Premium heeft net een prijsverhoging gekregen naar 15,99 euro per maand, dus het had niet op een beter moment kunnen komen. Je betaalt in een keer een klap minder om niet naar reclame te hoeven kijken. Wel is het nog wat onduidelijk in hoeverre je er verder nog echt voordelen van hebt. Want ja, je kunt wel video's downloaden en bijvoorbeeld afspelen op de achtergrond, maar tegelijkertijd is dat dan weer niet op alle video's mogelijk.

Je bent met Premium Lite niet helemaal van de commerciele boodschappen af: ga je naar YouTube.com, dan krijg je op de site zelf wel reclamebanners te zien. Ook krijg je YouTube Music niet gratis: daarin komen ook reclames voorbij. Video's op hoge kwaliteit audio afspelen of video's in de wachtrij zetten kan niet.