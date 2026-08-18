YouTube gaat de manier waarop het ‘views’ telt voor video’s aanpassen. Daardoor zullen de kijkcijfers van video’s een stuk hoger komen te liggen.

Views krijgen op YouTube-video’s is een van de belangrijkste aspecten voor mensen die zelf video’s uploaden op het platform. Niet alleen voelt het goed wanneer de views binnenstromen en je video zo dus zichtbaar populairder wordt; het bepaalt ook hoeveel geld je kunt verdienen aan een video. Een wijziging in de telmethode van views is dus groot nieuws.

Eén frame is genoeg

YouTube en moederbedrijf Google hebben deze grote wijziging deze week uit de doeken gedaan . Vanaf aanstaande maandag zal elke keer wanneer er maar één frame van een video wordt bekeken, dit al als view geteld worden.

Onder de streep betekent dit dus dat er al een view bij komt wanneer een video wordt opgestart. Mensen hoeven niet voor een bepaalde tijd te blijven kijken, de view wordt geteld zodra de video of livestream is begonnen.

Dit is anders dan hoe het nu nog werkt. YouTube is niet geheel transparant over wat nu als een view telt, maar volgens de meeste schattingen moet een video ongeveer dertig seconden worden bekeken om als enkele view te tellen. Dat is dus niet meer het geval vanaf volgende week.

Duidelijkheid

De reden volgens YouTube: “In het verleden hebben we meerdere telsystemen gebruikt voor verschillende formats. We begrijpen echter dat videomakers hierover verward zijn en precies hun bereik willen weten. Daarom voeren we deze update door.”

Hiermee trekken YouTube en Google de telwijze in ieder geval gelijk aan de meeste socialmediavideo’s, ook de YouTube Shorts op hetzelfde platform.

Geen wijzigingen in verdienmodel

Er zit alleen één groot haakje aan dit alles: videomakers gaan er niet meer geld aan verdienen. De verdiensten blijven gebaseerd op telwijzen genaamd ‘Engaged Short Views’ en ‘Engaged Watch Hours’, dat bij YouTube Analytics bekeken kan worden.

De oude manier van views tellen blijft ook beschikbaar voor uploaders. In de instellingen vallen duidelijk de Engaged Views nog te zien, zodat de ‘oude telwijze’ ook gewoon zichtbaar blijft voor mensen die alle details willen weten.

YouTube Premium Lite keert terug

Vorige week kwam er al goed nieuws naar buiten over YouTube: het in Nederland al geruime tijd niet meer beschikbare YouTube Premium Lite keert namelijk weer terug. YouTube Premium Lite laat je net zoals het reguliere YouTube Premium video’s zonder advertenties bekijken, maar maakt wel een uitzondering voor muziekvideo’s en YouTube Shorts.

Een precieze prijs is nog niet bekend, maar in België, waar YouTube Premium Lite al beschikbaar is, kost een maandabonnement 8,99 euro. Dit terwijl een Premium-abonnement 13,99 euro kost – een aardig prijsverschil dus.