YouTube heeft stiekem bekendgemaakt dat YouTube Premium Lite terugkeert in landen waar het is verdwenen. Sterker nog, het brengt het abonnement uit in alle landen waar nu Premium beschikbaar is. Dat is positief, want het was onder andere in Nederland een erg populair abonnement omdat het aanzienlijk goedkoper is dan Premium en wel korte metten maakt met de grootste ergernis op het videoplatform.

YouTube Premium Lite

YouTube maakte het bekend in een blog waarin het ook met minder positief nieuws komt: de drempel om geld te verdienen op YouTube via het partnerprogramma gaat namelijk flink omhoog. Waar je normaliter 4.000 bekeken uren moet hebben op je kanaal, daar is dat nu 8.000. Het vereiste van 1.000 abonnees blijft wel hetzelfde. Een zware dobber voor wie daar bijna is, maar gelukkig gaat het nieuwe beleid vanaf 1 februari 2027 in, dus je hebt nog even om aan de ‘oude’ drempel te voldoen.

Maak je overigens Shorts, dan is het aantal views op je korte video’s 20 miljoen in de afgelopen 90 dagen. Dat was eerst ‘maar’ 10 miljoen, dus dat is een groot verschil. YouTube zegt dat het voor dit beleid kiest omdat het in nieuwe betalingsprogramma’s wil investeren die direct zullen resulteren in het groeien van het account van de creator en dat van de verschillende verdienmodellen die op YouTube aanwezig zijn.

Moeilijker om geld te verdienen

Maar het grootste nieuws is dus dat Premium Lite terugkomt, wat in dit blog wordt genoemd omdat het volgens YouTube betekent dat creators meer zullen verdienen. Het deelt namelijk een deel van de opbrengsten met mensen binnen het partnerprogramma. Maar ja: dan moet je daar wel eerst zien te komen en dat wordt dus wel een stukje moeilijker gemaakt.