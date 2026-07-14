Tetris is de bekendste puzzelgame ooit. De vallende blokjes zijn bij vele miljoenen mensen bekend en er komen nog altijd nieuwe versies uit. Misschien denk je dat Tetris in al die jaren sinds het ontstaan in de jaren tachtig niet is veranderd, maar niets blijkt minder waar: het spel is mettertijd bijgeschaafd tot de versie die we nu kennen.

Tetris werd in de jaren tachtig uitgevonden door de Russische softwareontwikkelaar Alexey Pajitnov. Hoewel het precieze jaartal verschilt, wordt er tegenwoordig van uitgegaan dat de eerste Tetris in 1985 arriveerde.

Sindsdien zijn er naar schatting zo’n 220 versies van de game uitgekomen, die op minstens zeventig verschillende platforms speelbaar zijn. Mocht je denken dat het spel in al die jaren niet veranderd is, dan heb je het mis: er worden continu nieuwe spelmechanismen bij bedacht, en in sommige gevallen zijn die permanent gebleven en zien we die nu als vanzelfsprekend.

YouTuber Garrett ‘Acerola’ Gunnell staat bekend om zijn diepgaande video’s, en in een nieuwe video die hij enkele dagen geleden deelde neemt hij ruim drie-en-een-half uur de tijd om dieper in te zoomen op de game, het ontstaan ervan en de evolutie van het concept.

Simpel concept

Het concept van Tetris is simpel: er vallen continu blokjes naar beneden in verschillende vormen – maar bijna altijd bestaande uit vier verschillende kleine blokjes – en het doel is onderaan het scherm onderbroken horizontale lijnen te maken. Lukt dat, dan verdwijnt die lijn, en komt er weer meer ruimte vrij op het scherm nog meer blokjes te laten vallen.

Dit oersimpele en tegelijkertijd geniale concept houdt miljoenen mensen al decennialang geboeid. Het heeft iets verslavends om te proberen de onderbroken lijnen te maken. Gecombineerd met het random elementen dat je niet weet welke blokvormen er volgen, blijft het spel continu spannend, en de voldoening die je krijgt wanneer je een heel stel blokjes wegwerkt door de juiste vorm in een gapend gat te laten vallen is ongeëvenaard.

Genuanceerde veranderingen

Je denkt misschien dat Tetris sinds de eerste versie die je speelde – waarschijnlijk de Game Boy-versie die eind jaren tachtig uitkwam – helemaal niet is veranderd, maar dat ligt toch anders, zo legt Acerola ook uit in zijn video.

Hoewel het basisconcept in de kern al meteen perfect was, zijn er sindsdien toch flink wat aanpassingen gemaakt om het spel nog beter te maken. Zo kon je in de allereerste versie van Tetris een blokvorm pas draaien nadat hij een paar ‘treden’ naar beneden was gegaan, omdat de vorm anders voorbij de bovenste grens van het scherm kwam. Dat is in latere versies opgelost: het draaien van Tetris-vormen kan meteen zodra hij op het scherm verschijnt.

Een andere belangrijke wijziging is dat je in de meeste moderne Tetris-versies een blokvorm kunt ‘bewaren’ als de komst van dit blokje niet goed uitkomt. Je slaat hem dan op in je ‘inventaris’ en kunt hem op een later moment alsnog inzetten. Dat is bijvoorbeeld erg handig als je een ‘lang’ blokje tegenkomt en je die wil bewaren tot je er een flink gat voor hebt gebouwd, zodat je in één klap vier lijnen wegwerkt.

Een andere wijziging is minder opvallend. In de vroegste versies van Tetris waren de blokjes die je kreeg écht random. Dat is inmiddels wel anders: meestal wordt er elke zeven blokjes een nieuwe verzameling aan alle verschillende vormen gecreëerd die vervolgens random vallen. Zo weet je zeker dat je elke zeven ‘beurten’ alle blokvormen krijgt.

Originele uitstapjes

Natuurlijk zijn in de tussentijd ook allerlei variaties op Tetris bedacht. Deze uitstapjes zijn vaak eenmalig en dragen niet bij aan de continue evolutie van het spel. Denk bijvoorbeeld aan Tetris 99 van Nintendo, waarbij je een soort battle royale-versie speelt tegen tientallen andere spelers. Of Tetris Effect, van de maker van Lumines, waarbij de audiovisuele ervaring een veel grotere rol speelt. Tetris is zelfs meermaals naar drie dimensies overgeheveld, waaronder in het duizelingwekkende Nintendo 64-spel Tetrisphere.