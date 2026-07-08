Het was een van de eerste Mario Kart-varianten die een Hollands tafereel kreeg, maar nu is het klaar. Nintendo heeft aangekondigd dat het spel na 7 jaar verdwijnt. Mario Kart Tour is speelbaar tot 29 september 2026, daarna is het over en uit. Een heel grote schok geeft het niet: het spel wordt al sinds drie jaar niet meer van updates voorzien.

RIP Mario Kart Tour

Nintendo maakt weinig woorden vuil aan het stoppen van de game: "De service voor de game Mario Kart Tour voor smart-apparaten wordt beëindigd op 29 september om 23:00 uur Pacific Time. We willen de vele spelers die sinds het begin van de service zo lang van de game hebben genoten en deze hebben gesteund, van harte bedanken."

Rubies worden niet meer verkocht, maar ze kunnen nog wel worden gespendeerd. De Gold Pass is ook stilgelegd: abonnementen worden niet meer verlengd, je kunt ook geen abonnement meer afsluiten, en in augustus en september krijgt iedereen de Gold Pass-content sowieso gratis.