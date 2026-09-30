Datingapp Tinder
merkt dat mensen dat solo-swipen toch hier en daar wat meer zat beginnen te raken en daarom komt het met meer real-life events waar mensen anderen kunnen leren kennen. Een goed idee, maar waarom komt het dan ook weer met de optie om vriendengroepen met elkaar te laten daten?
Is het een stil verlangen in Amerika
: een soort ultieme vriendengroep creëren door twee groepen samen te voegen? Het komt nu met Group Hangouts waarin je kunt matchen met andere vriendengroepen op basis van je interesses. Het gaat dus vooral om een groepsgesprek waarbij Tinder dan hoopt dat je afspreekt. Maar: dat gaat wel uit van een vrij ouderwetse manier van denken.
Groepsdates op Tinder was een jaar of 7 geleden ook een ding. Je kon dan -ook in Nederland-, met vriendengroepen matchen. Op zich is het idee leuk: als je een groep vindt die bijvoorbeeld naar hetzelfde festival of feestje gaat (zo was het ook wat meer ingestoken), dan kon je elkaar daar treffen en afspreken. Als iedereen zo relaxed in elkaar zit, en als iedereen aan de heteronormatieve standaarden voldoet, dan zou dat ook leuk zijn.
Op dit moment had ik echter een groepje dat bestond uit 1 heterovrouw, 1 biseksuele vrouw en 1 homoman. Zie dat maar eens te matchen. De bi's zijn natuurlijk heel handig, maar homomannen hebben het in deze groepen toch wat moeilijker. Er kwamen soms zelfs enorm homofobe reacties, die het groepsdateproces nog vervelender maakten dan het an sich al was.
Uiteindelijk is het idee echt heel leuk, maar zelfs als het een groepje dames is en een groepje heren en iedereen toevallig hetero blijkt te zijn, dan is de kans groot dat er veel gewingwomand en -mand zal moeten worden. En wat als er twee een goede match
zijn, en jij net ‘achterblijft’ met iemand die dan weer totaal niet bij je past?
Het is goed dat Tinder daten wat gezelliger wil maken, maar moet het betrekken van vrienden niet iets natuurlijker gaan? Misschien na een eerste date van twee mensen die elkaar echt leuk vinden, of is dat dan weer een ouderwetse gedachte? We vonden daarom de events van Tinder best een goed idee. Je kunt dan eigenlijk pas echt een soort hangout creëren. Hoogste tijd om zulke dingen naar Nederland te brengen. Al schreven
we eerder al dat Tinder daarmee ook weer niet de eerste zou zijn…