



Groepsdates op Tinder was een jaar of 7 geleden ook een ding. Je kon dan -ook in Nederland-, met vriendengroepen matchen. Op zich is het idee leuk: als je een groep vindt die bijvoorbeeld naar hetzelfde festival of feestje gaat (zo was het ook wat meer ingestoken), dan kon je elkaar daar treffen en afspreken. Als iedereen zo relaxed in elkaar zit, en als iedereen aan de heteronormatieve standaarden voldoet, dan zou dat ook leuk zijn.