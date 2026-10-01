Reddit is helemaal klaar met RSS-feeds. Niet omdat het niet gevonden wil worden, maar omdat het door bots niet langer gevonden wil worden. Het geeft ook aan dat old.reddit.com straks niet meer toegankelijk is voor mensen die in de laatste zes maanden niet zijn ingelogd. Het wil niet langer worden gescrapet en gebruikt voor bijvoorbeeld automatiseringen waar het niet achter staat.

RSS en oude Reddit de deur uit

De mensen die nog wel zijn ingelogd op old.reddit.com worden dus vooralsnog wel toegelaten, al zal het wel minder worden: en dat is een groot deel van de mensen die old.reddit.com willen gebruiken. Moderators houden wel volledige toegang, mits ze ingelogd blijven. Zo blijft het wel beschikbaar voor mensen die het nodig hebben, stelt Reddit. Old.reddit.com zal wel blijven bestaan, want er zijn veel mensen die erop bouwen.

Vanaf 13 november worden RSS -feeds gestopt, omdat het volgens Reddit teveel wordt gebruikt voor scraping op grote schaal en geautomatiseerd misbruik. Reddit zegt: "Voor veelvoorkomende mod-meldingen raden we Devvit-apps zoals Discord Relay aan. Als je moderatieteam afhankelijk is van RSS, controleer dan je configuratie en migreer je workflows vóór 13 november om te zorgen dat alles zonder onderbreking blijft werken. Gebruik je RSS voor feeds buiten een community die je modereert, dan is er geen vervanging beschikbaar. RSS is lange tijd een geliefd onderdeel van het open web geweest, en we zijn iedereen dankbaar die het heeft gebruikt om verbonden te blijven met Reddit."

Het einde van een tijdperk voor één van de grootste sites ter wereld. En ja, dat is toch voornamelijk te wijten aan AI. Bots halen gigantisch veel data van Reddit. Reddit wil zijn gebruikersdata best aan AI-bedrijven geven, maar wil daar geld voor vangen. Het gratis scrapen is dus een soort broodroof voor het platform. Reddit wordt hiermee wel een steeds meer gesloten ecosysteem. Eerder moesten externe apps al gaan betalen voor de API, daarna moesten ontwikkelaars ook per se Reddit ontwikkelaarsplatform Devvit gebruiken. Het forum zelf blijft wel vrij open, gelukkig, want dat is waar je immers memes vandaan haalt, en een heleboel informatie.