​2024: Zijn RSS-feeds terug van weggeweest?

RSS-feeds zijn een beetje zoals X/Twitter. Soms zijn ze weer even in trek, soms niet, maar journalisten en nieuwsjunkies gebruiken ze altijd. Echter kan het best nu weer aantrekken, want YouTube heeft besloten om podcasts ook beschikbaar te maken als RSS. Maar, wat is dat eigenlijk en heb je er ook iets aan als je niet constant met het nieuws bezig bent?

I have completely transformed X into an RSS feed of some sort.

I have enabled notifications for all the interesting accounts, and I visit this platform once a day to read through them.

Highly recommended. — Baiel Kulikovsky (@klkvsky) January 10, 2024

RSS: Really Simple Syndication Het feit dat we op DutchCowboys in 2013 voor het laatst over RSS als apart onderwerp schreven zegt heel veel. En je ziet het ook op de RSS-pagina: de laatste artikelen draaien vooral om allerlei initiatieven rondom RSS-feeds die juist zijn gestopt. Maar ja, podcasts zelf waren ook ooit semi-populair, toen een aantal jaren van de radar verdwenen om nu keihard terug te komen: staat dat ook te gebeuren voor RSS? RSS betekent Really Simple Syndication en dat het ‘heel simpel’ is, dat is ook wel duidelijk. Het is een soort MS-DOS waarin alle nieuwe artikelen worden gezet die van een website online verschijnen. Maar, dat kan dus ook gelden voor podcasts: die komen ook regelmatig met nieuwe content (nieuwe afleveringen) en dus denkt YouTube dat het een goed idee is om die functie toe te voegen aan zijn podcastingplatform. YouTube zet in dit geval de cover van de podcast neer en je kunt dan vanuit een RSS-feed naar de nieuwe aflevering van de podcast gaan.

If you're running a CMS that doesn't provide an RSS feed, you officially suck. Why would you make it harder on people who just want to get updates on what you're doing? — @mrgunn (@mrgunn) January 9, 2024

Feedly Oke, een RSS-feed is dus een soort lijst met alles wat er nieuw is. Je hebt zo snel overzicht en kunt koppensnellen om te bekijken wat je wil lezen (of luisteren dus). Maar hoe kun je die lijsten zien? Daarvoor is een RSS-reader nodig. Dat is geen fysiek apparaat, maar simpelweg wat software. Je kunt het bijvoorbeeld in appvorm vinden als Inoreader, Feeder of Feedbin. De bekendste app is echter Feedly. Feedly is de meest gebruikte RSS-reader ter wereld. Die RSS-reader zet niet alleen de artikelen neer die nieuw zijn: het houdt ook bij wat je al dan niet hebt aangeklikt (en dus gelezen) en kunt ook artikelen opslaan om later te lezen. Je ziet ook vaak een preview, zodat je alvast kunt kijken of een artikel je interesseert of niet. In een RSS-reader staan niet gewoon alle artikelen van de wereld: je kiest zelf op welke website je je wilt abonneren. Zo kun je bijvoorbeeld DutchCowboys als abonnement toevoegen. Binnen Feedly kun je het dan ook in een mapje zetten. Mocht je dus bijvoorbeeld zowel het technieuws willen zien als dat over je hobby voetbal, dan kun je daar verschillende mapjes voor aanmaken zodat je wat meer overzicht bewaart.

Snel op de hoogte van het nieuws Heel handig dus, want je bent meteen op de hoogte van wat er nieuw is op een site die je volgt. Het scheelt je tijd, het scheelt je naar allerlei websites gaan en je bent snel op de hoogte als er iets aan de hand is. Ook zie je bijvoorbeeld snel wanneer er iets ernstigs gaande is in de wereld, mocht je de bekende Nederlandse media allemaal volgen: je ziet dan al gauw dat er heel veel artikelen binnenkomen over een bepaald onderwerp. Het is een logische stap dat YouTube hier nu ook zijn podcasts aan wil laten toevoegen. Het past immers goed bij ‘wat is er nieuw’. Houd je bijvoorbeeld ook van muziek, dan is het aan te raden om ook een website te gaan volgen die bijvoorbeeld post welke albums er allemaal op een dag uitkomen. Het is dus niet alleen maar een mogelijkheid om nieuws uit de ‘krant’ te lezen of van websites, het is ook een manier om op de hoogte te blijven van entertainment die nieuw is: de nieuwe Netflix-series bijvoorbeeld. Handig en ook niet zo vol met meldingen zoals veel apps zijn.

Een betere RSS-feed begint bij jezelf Je krijgt van je RSS-feed waarschijnlijk zelfs helemaal geen meldingen: tenzij je dat zelf aanzet. Het is immers al snel nogal een drukte als je bepaalde websites volgt (bijvoorbeeld The Verge, waar alleen bij de iPhone-aankondiging vorig jaar al een stuk of 20 artikelen bijna tegelijkertijd online verschenen). Natuurlijk zijn er ook RSS-readers met widgets die je op je smartphone kunt zetten, of als extensie voor je browser, voor gebruik op de computer. Zo blijft het nieuws voorbijkomen en hoef je niks te missen. Al is het wel aan te raden om af en toe even door de lijst met gevolgde media te gaan, want als het te druk is, dan mis je mogelijk juist weer wel informatie. Of podcasts, zo blijkt. Zijn RSS-feeds terug van weggeweest? Mogelijk zijn ze bij veel mensen nooit echt weggegaan, maar wel lijkt het erop dat er nu wat meer wordt gekeken wat er zoal aan kan worden toegevoegd om het weer interessanter te maken. En helaas gebeurt er de laatste tijd veel in het nieuws, met oorlogen, politiek, enzovoort, waardoor een RSS-feed geen overbodige luxe is voor zij die graag snel op de hoogte zijn.

Brought back the RSS feed to our website and Blog. RSS, like Blogs was really dying in the last decade with social media taking over everything, but that maybe reversing. RSS Readers are still coolhttps://t.co/y0qN1tB9mr — Adrian Bruce @megacurve@mstdn.jp (@Megacurve) January 8, 2024

RSS toch wat onbekend Het enige probleem is dat veel mensen niet weten dat het bestaat of wat het is, of denken dat social media ook wel tonen wat er allemaal gaande is. Een RSS-feed biedt overduidelijk meer overzicht, al is dat dus ook afhankelijk van wat je dan allemaal besluit te volgen. Een betere RSS-feed begint bij jezelf, en wij denken dat er dit jaar wel wat meer mensen met zo’n RSS-feed aan de slag zullen gaan. Het is te hopen dat ook meer bedrijven ermee bezig gaan om RSS echt weer nieuw leven in te blazen.