Nieuwe telefoon? Deze 15 apps zijn handig om te installeren

Heb je een nieuwe telefoon, dan kun je meestal wel een app gebruiken om de gegevens van je oude telefoon over te zetten op je nieuwe toestel. Niet alleen contacten, maar ook apps. Lekker makkelijk. Maar voor veel mensen is een nieuwe telefoon ook een manier om toch een beetje met een schone lei te beginnen. Plus, in sommige gevallen heb je geen toegang meer tot je oude telefoon, omdat hij stuk is of gestolen. We hebben een handig lijstje voor je gemaakt waarin je 15 apps vindt die de meeste mensen goed kunnen gebruiken.

1. Feedly Je wil natuurlijk graag op de hoogte zijn van vanalles. Je kunt daarvoor een nieuwsapp gebruiken van een bepaald medium, maar je kunt ook kiezen voor Feedly. Hiermee maak je als het ware een soort nieuwsbrief op basis van onderwerpen of media die jij interessant vindt. Zo kun je de artikelen van je favoriete sites allemaal in de RSS-feed tegenkomen. Ook kun je eventueel pushberichten krijgen wanneer er een nieuw artikel live is, al hangt het ervanaf hoe veel media je in je feed hebt of je daar echt op zit te wachten. Het is helemaal aan jou met een app als Feedly.

2. Uber Misschien heb je een auto en denk je het nooit nodig te hebben, maar op vakantie of als je teveel hebt gedronken, is het toch wel heel handig om deze app paraat te hebben. Het helpt je ook om in te schatten hoeveel een taxirit ongeveer gaat kosten, wat handig is als je bijvoorbeeld een trip plant. De app wordt niet in elk land gebruikt, maar dat geeft Uber ook netjes aan. Overigens is Uber ook handig als je een taxi moet bestellen voor iemand anders die een taxi nodig heeft, bijvoorbeeld vrienden na uitgaan of je geliefde als jij met de auto weg bent. 3. Google Maps Wat ons betreft misschien wel de grootste must-have op je toestel: Google Maps. Apple Kaarten is handig, maar er gaat eigenlijk niets boven Maps. Je kunt hierin zien wat de benzine kost bij de verschillende tankstations in de buurt, je kunt ermee navigeren als een TomTom, je kunt er je openbaar vervoerstripjes met tijden volledig in plannen en hij vertelt je zelfs bij fietsen en wandelen waar je heenmoet. Bovendien maakt Google Maps ook steeds beter, waardoor je er steeds meer profijt uithaalt. 4. Bitwarden Je kunt ook voor een andere wachtwoordmanager kiezen, maar Bitwarden is erg populair omdat hij niet meteen om geld vraagt. Je hoeft niet maandelijks iets te betalen, al kun je er wel voor kiezen om een Premium-account te nemen, waarbij je dan ook toegang krijgt tot tweefactor-authenticatie. Je kunt verder heel handig wachtwoorden opslaan per app, zodat je voor fijne, moeilijke wachtwoorden kunt kiezen zonder dat je die allemaal hoeft te onthouden.

5. PostNL Wat voor post komt er jouw kant op? Ligt er een pakketje bij de buren? Wil je even snel een postzegelcode genereren? De PostNL-app is ontzettend handig, omdat je al die zojuist genoemde dingen erin kunt. Je wordt op de hoogte gehouden van de post die je kant op komt, en als je een pakketje verwacht dan kun je zien hoe laat die ongeveer komt, maar ook waar je hem kunt vinden als je toch niet thuis was toen hij arriveerde. Heel praktisch, deze officiële app van de Nederlandse post. 6. WhatsApp Het is een no-brainer, maar het voelt ook gek om hem niet te noemen: het meestgebruikte chatprogramma ter wereld is ook erg handig op je telefoon. Tenzij je uiteraard pertinent tegen bent en het niet wil gebruiken. WhatsApp geeft je de mogelijkheid om versleutelde berichten te delen en je kunt er ook heel handig mee in groepsverband praten, naast dat het een zeer geschikte app is om mee te videobellen. 7. Marktplaats Misschien ben je niet direct van plan om iets te verkopen of kopen, maar zorgen dat je de app vast hebt en bent ingelogd maakt het aanzienlijk meer aantrekkelijk om Marktplaats te gebruiken. Vaak is het hartstikke zonde om alles maar nieuw te kopen en kun je het heel duurzaam en veel goedkoper net zo goed tweedehands aanschaffen. Of misschien wil je iets verkopen en vraag je je af wat zoiets doet op de tweedehands markt. Ook dan kun je Marktplaats even raadplegen.

8. Headspace Kun je totaal niet in slaap komen, ben je enorm geïrriteerd of wil je gewoon graag elke dag mediteren? Wat je reden ook is, Headspace is er om je even rustiger te maken. Even een zenmoment om je uit je situatie te halen en je brein als het ware even op te frissen. Headspace heeft ook allerlei muziek voor je die je kunt gebruiken om even in een andere mood te komen. 9. NS Hier geldt eigenlijk hetzelfde advies als bij Uber: ook al denk je dat je altijd alles wel met de auto en de fiets af kunt: de bekendste OV-app van Nederland gebruiken is ook wel slim. Zeker omdat je er inmiddels al jaren mee van deur tot deur kunt plannen. Zo weet je niet alleen welke trein je moet pakken en hoe laat die gaat (plus, of hij vertraging heeft), maar ook welke bus er volgt en welke halte je dan nodig hebt. Ook kun je treinkaartjes kopen in de app of juist problemen met je OV-chipkaart raadplegen en oplossen (tot op zekere hoogte uiteraard). 10. Pocket Je kent het wel: je hebt een paar minuten de tijd, maar je ziet een artikel dat je interesseert en veel langer is dan drie minuten. Gelukkig kun je die ‘knipsels’ bewaren voor later en dat doe je in Pocket. Je hoeft er alleen maar een URL in te plakken en je kunt later even naar de app terugkeren om alsnog dat artikel te lezen. Ook erg handig als je bijvoorbeeld een groot project hebt, zoals een bruiloft om te plannen of als je bijvoorbeeld je in wilt lezen over scheiden. Je kunt dan snel even scannen welke artikelen of sites interessant zijn, deze in Pocket zetten en later nog eens op terugkomen.

11. Canva Je krijgt op social media allerlei mogelijkheden om posts te maken, maar wil je echt een eigen stijl ontwikkelen die herkenbaar is, dan is Canva wellicht iets voor je. In deze app kun je allerlei verschillende typen content maken en sjablonen maken om steeds weer opnieuw te gebruiken. Je kunt gewoon je eigen foto’s gebruiken en er is een groot arsenaal aan kleuren en lettertypes te kiezen om de posts echt in de stijl van jouw bedrijf te maken (of gewoon herkenbaar voor jou als persoon). Ook erg handig als je bijvoorbeeld een website maakt en een bepaalde uitstraling wil hebben. 12. Buienradar Hier kunnen we kort over zijn: we wonen in Nederland, het weer is hier nogal onvoorspelbaar, maar Buienradar heeft het best vaak bij het juiste einde, inclusief een heel handige landkaart waarop je kunt zien wanneer je tussen de buien door even een boodschap kunt doen. Alleen gaat het dus over meer dan alleen buien, je kunt er ook gewoon het weerbericht in vinden zodat je weet of het kortebroekenweer wordt of niet. 13. Tikkie Je zal ongetwijfeld de app van je eigen bank installeren en die heeft vast wel een betaalverzoek-achtige functie, maar Tikkie wordt nog steeds veel gebruikt en je kunt vanuit Tikkie ook zelf betaalverzoeken aanmaken, inclusief een grappig gifje kiezen dat mensen te zien krijgen als ze je betalen. Tikkie wordt zoveel gebruikt, dat het handig is om het te hebben en anderen te kunnen terugbetalen, of anderen te vragen om jou terug te betalen.

14. Flitsmeister Dit is een van de weinige apps in deze lijst die sommige mensen echt niet nodig hebben en anderen juist wel: Flitsmeister. De app is er vooral om files en flitsers te tonen, dus als je geen auto hebt en zelden achter het stuur kruipt, dan hoef je deze app niet te downloaden. Rijd je echter wel soms auto, dan is dit je beste vriend die vast verklikt waar flitsers zich schuilhouden, wat jou weer een boete kan besparen. Ook kun je in de app je gemiddelde snelheid zien, zodat je nog beter rekening kunt houden met de geldende regels. 15. NOS We gaven aan het begin van dit artikel aan dat je beter Feedly kunt gebruiken dan dat je allerlei nieuws-apps moet gebruiken, maar er is er één die wel zorgt dat je snel hoort dat er iets aan de hand is, zeker als het om Nederland gaa: NOS. Helemaal als je ook nog dol bent op sport, want deze app heeft ook een heleboel voetbalnieuws en ander sportnieuws te bieden. Veel plezier met je nieuwe smartphone!