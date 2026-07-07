Reddit is een van de meest bezochte websites ter wereld. Het wereldwijde forum, want zo kan het wel genoemd worden, staat vol met posts over allerlei onderwerpen, waaronder een aantal heel controversiële. Het is dan ook niet zo gek dat het platform regelmatig met aanvallen te maken heeft. Maar ook met iets anders, namelijk: spam . En daar houdt het dagelijks krankzinnig veel van tegen.

AI vecht tegen spam op Reddit

In een blog vertelt Reddit meer over wat het allemaal doet met spam en daarbij zoomt het onder andere in op kunstmatige intelligentie. Zo stelt het dat zijn AI-spamdetectietool 23 miljoen spambots per dag blokkeert, terwijl er ondertussen 25.000 spam-lijkende posts en reacties worden verwijderd. Er worden bovendien dagelijks bijna 2 miljoen nep-votes weggehaald (je kunt op Reddit immers een post omhoog of omlaag voten en daar komen soms veel verschillende belangen bij kijken.

Reddit heeft zijn geautomatiseerde systemen verbeterd om te zorgen dat overtredingen zijn aangepakt voor mensen ze te zien krijgen. Reddit laat weten: “Door geavanceerde AI-tools in te zetten, hebben we de blootstelling van gebruikers aan spam met 20% verminderd, trekken we dagelijks bijna 2 miljoen nepstemmen in en hebben we de handhavingstijd voor haatdragende of gewelddadige inhoud teruggebracht van uren naar minder dan vijf seconden.”

'AI-slop was eerst gewoon slop'

Dat zijn grote veranderingen die zeker op een platform dat zoveel wordt gebruikt een enorm verschil maken. En juist AI en neppe content is wat je niet op Reddit wil, want daar gaat het juist om de mensen en om wat waar is (of grappig natuurlijk). Overigens noemt het forum het zelf geen nieuw probleem: bots worden al 21 jaar afgeweerd. Het zegt bovendien dat voordat er AI-slop was, er genoeg gewone slop was en daar eigenlijk geen enorm verschil tussen zit. Bovendien kijkt het in alle factoren mee die op Reddit een rol spelen. Van het maken van een account tot het voten dus. En van het posten van een nieuw topic tot de reacties die daarop volgen en de content die wordt geüpload.

En nu heeft het dus wat nieuwigheden aan zijn tools toegevoegd om ze nog effectiever te maken. Zo zouden er binnen drie maanden 10-15 procent minder mensen aan spam-account worden blootgesteld. Het wil niet wachten tot de content de community bereikt, schrijft het. Al is het nog steeds zo dat de overgrote meerderheid van de content op Reddit gewoon volgens de regels is, wat veel zegt over hoe ontzettend veel content er dagelijks op het forum wordt neergezet.

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