De Europese Commissie mag zich anders uitspreken, in Nederland gaan we VPN 's niet verbieden. Dat is de strekking van een brief geschreven door Willemijn Aerdts, staatssecretaris van Digitale Economie en Soevereiniteit. Het is belangrijke technologie voor de beveiliging van online communicatie en daarom moet het beschikbaar blijven, stelt ze.

VPN's blijven

VPN's zouden volgens de vicepresident van de Europese Commissie misschien moeten worden verboden, omdat ze zorgen dat leeftijdsgrenzen kunnen worden omzeilt. Waar veel Nederlanders VPN's voor gebruiken is bijvoorbeeld bepaalde content bekijken die alleen vanuit een bepaald land kan worden benaderd. Nu noemt de staatssecretaris dat niet om VPN's aan te houden: het gaat dan vooral om de beveiliging van bedrijfsnetwerken.

Toch wordt er ook iets genoemd dat ons allen aangaat: openbare wifi-netwerken. Zeker in de zomervakantie worden die weer flink gebruikt, terwijl mensen er ook volop op rekenen als ze thuis sport willen kijken. Mensen gaan in een koffietentje even op de wifi, op het vliegveld en dan willen ze niet anoniem surfen.

Dat kan met een VPN een stuk beter. Nu is het ook niet zo dat de vicepresident van de EC, Hanna Vikkunen, zei dat er een hard verbod op VPN's moest komen, maar het werd wel geïmpliceert. Aerdts schrijft: "Het kabinet is geen voorstander van het beperken dan wel verbieden van VPN’s, om daarmee eventuele omzeiling van een leeftijdsgrens te voorkomen. VPN’s zijn een belangrijke technologie voor het beveiligen van communicatie via het internet. Er zijn tal van legitieme toepassingen voor die communicatie via het internet veiliger maken, zoals beveiliging van bedrijfsnetwerken of bij het gebruik van openbare WiFi-netwerken."

'VPN's zijn een belangrijke technologie'