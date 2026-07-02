Amazon heeft een flinke boete gekregen omdat het niet hulpvaardig genoeg was bij identiteitsfraude. Het is natuurlijk heel vervelend als iemand namens jou van alles online doet, maar het is nog erger als een bedrijf daar simpelweg niet behulpzaam in is. Amazon moet nu een boete betalen, al is het voor zo’n groot bedrijf als het is geen enorm voelbare boete.

Amazon weigert slachtoffers te helpen

Amazon heeft zodanig zijn hakken in het zand gezet toen mensen bij hem aanklopten wiens identiteit was gestolen, dat een rechter nu heeft besloten dat het daar een boete voor krijgt. De slachtoffers van de identiteitsfraude hadden de bewijzen nodig van de frauduleuze transacties, maar Amazon weigerde deze te overleggen. Amazon houdt zich hiermee niet aan de Fair Credit Reporting Act en dat is strafbaar.

De slachtoffers gaven aan in een soort Kafka-achtige situatie terecht te komen met Amazon, omdat de klantenservice van Amazon geen bonnetjes wilde overleggen tenzij het slachtoffer de naam kon noemen van de persoon die het specifieke account had geopend. Meer dan 30 keer probeerde de persoon het maar te raden, maar Amazon weigerde de creditcardgegevens van het slachtoffer, van de beller dus, uit het account van de dief te halen.

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