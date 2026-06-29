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Arnold

Arnold Schwarzenegger zit in een game en de trailer is moeilijk om naar te kijken

Gaming29 jun , 13:10doorLaura Jenny
We zitten even in onze ogen te wrijven, want wat er net op ons netvlies voorbijkwam is er moeilijk af te poetsen. Arnold Schwarzenegger doet -net als Snoop Dogg- mee in de game Courtroom Chaos en zowel de trailer voor het spel als het spel zelf lijken nogal... heftig. Het is een game van Amazon en hierin speelt Arnold een AI-rechter waarmee het alle kanten op kan. En 'alle kanten' zien we inderdaad.

Courtroom Chaos

Aan de ene kant heeft Schwarzenegger natuurlijk altijd al zo'n bijzondere carrière gehad. Hij is de stoere vent in actiefilms, maar hij speelde ook al vroeg mee in comedies, waarin hij zijn gezicht ook volop liet mee-acteren. Dat doet hij ook in de trailer van Courtroom Chaos, want Amazon Luna heeft gekozen voor een live-actiontrailer waarin de beste man nogal wat types speelt. Het belangrijkste zijn echter de gamebeelden die je ziet: daar zie je Arnold als een AI-rechter die nogal bijzondere zaken behandeld. In ieder geval in deze reclame, namelijk of het belangrijker is om je benen of je armen te trainen.
Nu is Courtroom Chaos ook een partygame, dus op zich zet de trailer zeker de toon. Het spel is nu uit en gratis te spelen als je Amazon Prime-lid bent. Spelers leggen elkaar zelf een probleem of conflict voor, en de rechter probeert er dan chocola van te maken.

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